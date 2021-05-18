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  • Бородюк – о том, что Денисов послал его перед Евро-2008: «Совсем заврался. Он ни слова не произнес и опустил голову вниз»

Бородюк – о том, что Денисов послал его перед Евро-2008: «Совсем заврался. Он ни слова не произнес и опустил голову вниз»

18 мая 2021, 11:58
5

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал ложью слова экс-футболиста «Зенита» и «Локомотива» Игоря Денисова о том, что игрок послал тренера, получив вызов на Евро-2008.

«Этот паренек совсем заврался. Все, что он наговорил – удивительная ложь. Видимо, хочет стать героем соцсетей. Я прекрасно помню наш разговор. А то, что он наговорил – пусть лично попробует мне это сказать.

Тогда Денисов приехал спустя неделю, ни слова не произнес, голову вниз опустил, за него все говорил агент и просил, чтобы его взяли в сборную. Но по этому вопросу у нас было твердое решение. Это могут подтвердить Гус Хиддинк и Игорь Корнеев, которые все это наблюдали.

Паренька понесло не в ту сторону, хочет пропиариться, многое недоговаривает и несет абсолютную ложь. Результат показал, что мы поступили правильно, что не взяли его на Евро-2008.

Я не знаю, где он был и в каком состоянии, но разговор был таким: звоню ему и говорю: «Мы тебя вызываем в сборную». А он ответил: «Я не приеду». Спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Просто не приеду». На этом разговор закончился. И никаких слов с его стороны не было.

У этого так называемого футболиста одни скандалы, интриги, конфликты были во всех командах, где он играл. Умные люди всегда сделают правильные выводы из его красноречия.

Общался ли я с ним после этого инцидента? Когда он начнет рассказывать правду, можно будет о чем-то поговорить. Пока он только лжет. Я говорю, какой был разговор на самом деле, а он хочет показаться крутым. Желаю ему всего наилучшего и научиться говорить правду!» – сказал Бородюк.

Денисов – об отказе играть на Евро-2008: «Послал Бородюка и вообще всех. Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»

Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

Источник: Sport24
Европа Россия Денисов Игорь Хиддинк Гус Бородюк Александр
Комментарии (5)
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ArReal
1621331073
Так Денисов так и сказал, что не приеду - Бородюк его слова и повторяет! Денисова же не спрашивали , приезжал ли он через неделю! В чём он наврал то?
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FanatSerj
1621331130
Да, Дениска, что то совсем поплыл... был овном и даже после карьеры овном остался.
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serppion
1621336168
Сколько талантов загублено скверными характерами. Отказался Денисов от сборной-2008 и кому сделал хуже? Про писак из сборной-1994 вообще молчу - сами себе на яйца наступили. Могли сделать славу и почет, а остались неудачниками и говнюками. А ведь многим только раз в жизни такой шанс выпал... Так что всё, что говорят про жизнь Денисовы, Юраны, Шалимовы, Мостовые, Карпины и Онопки - полное дерьмо!
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САДЫЧОК
1621336859
Бородюк тихий отморозок -Денисов громкий !
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Hektor 84
1621337514
Ну так этот отморозок тогда себя супер звездой считал! Поди хотел чтоб его с почестями позвали в сборную. Они же второсортный Еврокубок выиграли вот и понесло парня! За всю карьеру один сезон хорошо отыграл и писец звязда! Правильно Хиддинк с Бородюком сделали что не взяли на евро этого говноеда! Писали что он подбухивал раньше, а потом завязал. А теперь деньгисова белочка посещает!
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