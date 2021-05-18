Бородюк – о том, что Денисов послал его перед Евро-2008: «Совсем заврался. Он ни слова не произнес и опустил голову вниз»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал ложью слова экс-футболиста «Зенита» и «Локомотива» Игоря Денисова о том, что игрок послал тренера, получив вызов на Евро-2008.

«Этот паренек совсем заврался. Все, что он наговорил – удивительная ложь. Видимо, хочет стать героем соцсетей. Я прекрасно помню наш разговор. А то, что он наговорил – пусть лично попробует мне это сказать.

Тогда Денисов приехал спустя неделю, ни слова не произнес, голову вниз опустил, за него все говорил агент и просил, чтобы его взяли в сборную. Но по этому вопросу у нас было твердое решение. Это могут подтвердить Гус Хиддинк и Игорь Корнеев, которые все это наблюдали.

Паренька понесло не в ту сторону, хочет пропиариться, многое недоговаривает и несет абсолютную ложь. Результат показал, что мы поступили правильно, что не взяли его на Евро-2008.

Я не знаю, где он был и в каком состоянии, но разговор был таким: звоню ему и говорю: «Мы тебя вызываем в сборную». А он ответил: «Я не приеду». Спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Просто не приеду». На этом разговор закончился. И никаких слов с его стороны не было.

У этого так называемого футболиста одни скандалы, интриги, конфликты были во всех командах, где он играл. Умные люди всегда сделают правильные выводы из его красноречия.

Общался ли я с ним после этого инцидента? Когда он начнет рассказывать правду, можно будет о чем-то поговорить. Пока он только лжет. Я говорю, какой был разговор на самом деле, а он хочет показаться крутым. Желаю ему всего наилучшего и научиться говорить правду!» – сказал Бородюк.

Денисов – об отказе играть на Евро-2008: «Послал Бородюка и вообще всех. Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»

Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»