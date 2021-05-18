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    Бородюк – о том, что Денисов послал его перед Евро-2008: «Совсем заврался. Он ни слова не произнес и опустил голову вниз»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал ложью слова экс-футболиста «Зенита» и «Локомотива» Игоря Денисова о том, что игрок послал тренера, получив вызов на Евро-2008.

    «Этот паренек совсем заврался. Все, что он наговорил – удивительная ложь. Видимо, хочет стать героем соцсетей. Я прекрасно помню наш разговор. А то, что он наговорил – пусть лично попробует мне это сказать.

    Тогда Денисов приехал спустя неделю, ни слова не произнес, голову вниз опустил, за него все говорил агент и просил, чтобы его взяли в сборную. Но по этому вопросу у нас было твердое решение. Это могут подтвердить Гус Хиддинк и Игорь Корнеев, которые все это наблюдали.

    Паренька понесло не в ту сторону, хочет пропиариться, многое недоговаривает и несет абсолютную ложь. Результат показал, что мы поступили правильно, что не взяли его на Евро-2008.

    Я не знаю, где он был и в каком состоянии, но разговор был таким: звоню ему и говорю: «Мы тебя вызываем в сборную». А он ответил: «Я не приеду». Спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Просто не приеду». На этом разговор закончился. И никаких слов с его стороны не было.

    У этого так называемого футболиста одни скандалы, интриги, конфликты были во всех командах, где он играл. Умные люди всегда сделают правильные выводы из его красноречия.

    Общался ли я с ним после этого инцидента? Когда он начнет рассказывать правду, можно будет о чем-то поговорить. Пока он только лжет. Я говорю, какой был разговор на самом деле, а он хочет показаться крутым. Желаю ему всего наилучшего и научиться говорить правду!» – сказал Бородюк.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7106

      FanatSerj 29 минут назад

      Да, Дениска, что то совсем поплыл... был овном и даже после карьеры овном остался.

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      Рейтинг: +3605

      AtticusFinch 30 минут назад

      Так Денисов так и сказал, что не приеду - Бородюк его слова и повторяет! Денисова же не спрашивали , приезжал ли он через неделю! В чём он наврал то?

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      Рейтинг: +5379

      Cleaner 35 минут назад

      Вот Бородюку верю. А Денисову нет. Где Деньгисов, там всегда были склоки, интриги и вранье. Во всех командах, где Игорь поиграл. А его ультиматум Зеиту - или Я или Халк, это был предел...(

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