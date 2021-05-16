Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» и не смог досрочно выйти в ЛЧ

«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0) в матче 37-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли упустила возможность досрочно выйти в Лигу чемпионов. В заключительном туре миланцы встретятся с «Аталантой».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Милан – Кальяри – 0:0

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