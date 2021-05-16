Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» и не смог досрочно выйти в ЛЧ

    «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0) в матче 37-го тура Серии А.

    Команда Стефано Пиоли упустила возможность досрочно выйти в Лигу чемпионов. В заключительном туре миланцы встретятся с «Аталантой».

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Милан – Кальяри – 0:0

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2021 23:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Maxi_7 1 час назад

      Малин)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +294

      romvad > Maxi_7 1 час назад

      Судя по качеству игры, это и был какой-то Малин.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85612
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru