Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» и не смог досрочно выйти в ЛЧ

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«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0) в матче 37-го тура Серии А.
Команда Стефано Пиоли упустила возможность досрочно выйти в Лигу чемпионов. В заключительном туре миланцы встретятся с «Аталантой».
Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур
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«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0) в матче 37-го тура Серии А.
Команда Стефано Пиоли упустила возможность досрочно выйти в Лигу чемпионов. В заключительном туре миланцы встретятся с «Аталантой».
Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур