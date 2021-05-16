Чорлука: «Локомотив» – мой клуб навсегда. Все партнеры – мои друзья; если что-то нужно – я тут»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука провел последний матч за клуб. У него истекает контракт.
«Могу сказать так: девять лет очень быстро прошли. Хочу поблагодарить всех ребят, кого встретил на этом пути. Славена Билича, Леонида Кучука, Игоря Черевченко, Миодрага Божовича, Юрия Павловича Семина и Марко Николича.
Хочу всем сказать спасибо за работу и от них я многому научился. Все ребята, с кем я играл – я остаюсь с ними друзьями на всю жизнь, и если вам что-то нужно – я тут. И самое важное, хочу сказать спасибо от всего сердца. Это мой клуб навсегда», – сказал Чорлука.
- Хорват играл за клуб с 2012 года.
- В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом.
- Чорлука четырежды стал обладателем Кубка России.
Источник: «Чемпионат»