Чорлука: «Локомотив» – мой клуб навсегда. Все партнеры – мои друзья; если что-то нужно – я тут»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука провел последний матч за клуб. У него истекает контракт.

«Могу сказать так: девять лет очень быстро прошли. Хочу поблагодарить всех ребят, кого встретил на этом пути. Славена Билича, Леонида Кучука, Игоря Черевченко, Миодрага Божовича, Юрия Павловича Семина и Марко Николича.

Хочу всем сказать спасибо за работу и от них я многому научился. Все ребята, с кем я играл – я остаюсь с ними друзьями на всю жизнь, и если вам что-то нужно – я тут. И самое важное, хочу сказать спасибо от всего сердца. Это мой клуб навсегда», – сказал Чорлука.