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    Чорлука: «Локомотив» – мой клуб навсегда. Все партнеры – мои друзья; если что-то нужно – я тут»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука провел последний матч за клуб. У него истекает контракт.

    «Могу сказать так: девять лет очень быстро прошли. Хочу поблагодарить всех ребят, кого встретил на этом пути. Славена Билича, Леонида Кучука, Игоря Черевченко, Миодрага Божовича, Юрия Павловича Семина и Марко Николича.

    Хочу всем сказать спасибо за работу и от них я многому научился. Все ребята, с кем я играл – я остаюсь с ними друзьями на всю жизнь, и если вам что-то нужно – я тут. И самое важное, хочу сказать спасибо от всего сердца. Это мой клуб навсегда», – сказал Чорлука.

    • Хорват играл за клуб с 2012 года.
    • В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом.
    • Чорлука четырежды стал обладателем Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1154

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      Спасибо друг! Это было славное время. Мы будем тебя помнить добрым словом

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