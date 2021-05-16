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  • Чорлука: «Локомотив» – мой клуб навсегда. Все партнеры – мои друзья; если что-то нужно – я тут»

Чорлука: «Локомотив» – мой клуб навсегда. Все партнеры – мои друзья; если что-то нужно – я тут»

16 мая 2021, 17:27
6

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука провел последний матч за клуб. У него истекает контракт.

«Могу сказать так: девять лет очень быстро прошли. Хочу поблагодарить всех ребят, кого встретил на этом пути. Славена Билича, Леонида Кучука, Игоря Черевченко, Миодрага Божовича, Юрия Павловича Семина и Марко Николича.

Хочу всем сказать спасибо за работу и от них я многому научился. Все ребята, с кем я играл – я остаюсь с ними друзьями на всю жизнь, и если вам что-то нужно – я тут. И самое важное, хочу сказать спасибо от всего сердца. Это мой клуб навсегда», – сказал Чорлука.

  • Хорват играл за клуб с 2012 года.
  • В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом.
  • Чорлука четырежды стал обладателем Кубка России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Красногорск_Фан
1621175480
Спасибо друг! Это было славное время. Мы будем тебя помнить добрым словом
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zra78
1621179012
Удачи на тренерском поприще капитан!
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Mister_Tomsk
1621179813
Спасибо Вердан за все эти годы, ты не сколько не делал хуже локомотив, хуже будет теперь только без тебя! Удачи мужик! Надеюсь увидеть тя в структуре локомотива в будущем!
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TERMIK2142
1621189529
Спасибо капитан! Всегда приятно наблюдать за твоей игрой. Гордимся что столько лет топ защитник играл у нас! Удачи на тренерской должности!
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DOCTOR PENALTY
1621191129
Любовь к клубу не всегда бывает взаимной... Спасибо за игру, Ведран!
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PAREVG.
1621191461
Спасибо за все, Ведран!!! Девять лет игры на стабильно высоком уровне - это дорогого стоит.
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