Прохин, Маслов и Тюкавин – в заявке молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов объявил состав команды на товарищеские матчи против Болгарии и Сербии в рамках подготовки к отбору Евро-2023.

В основной список вошли 27 футболистов:

Вратари: Максим Бориско («Балтика»); Виталий Ботнарь («Торпедо»); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачев («Динамо»);

Защитники: Павел Маслов («Спартак»), Вадим Карпов (ЦСКА), Данила Хотулев («Зенит-2»), Данила Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик»), Данил Степанов («Ротор»), Александр Сильянов («Локомотив»), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал»);

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Эдгар Севикян («Леванте»), Владислав Карапузов («Динамо»);

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

В резервный список вошли шесть футболистов:

Кирилл Колесниченко («СКА-Хабаровск»), Кирилл Фольмер («Ростов»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Никита Кармаев («Ахмат»), Илья Мартынов («Краснодар»), Алексей Миронов («Оренбург»).