«МЮ» и «Вильярреал» сыграют в финале Лиги Европы. Для Эмери это пятая попытка выиграть турнир

«МЮ» впервые вышел в финал какого-либо турнира при Уле-Гуннаре Сульшере, до этого было 4 вылета в полуфиналах.
это в каких 4 ? или это не только про лч/ле?
Определились финалисты Лиги Европы сезона-2020/21.
26 мая в Гданьске трофей разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».
- Унаи Эмери в 5-й раз в тренерской карьере сыграет в финале ЛЕ, 3 из 4 предыдущих попыток завершились победой.
- «МЮ» впервые вышел в финал какого-либо турнира при Уле-Гуннаре Сульшере, до этого было 4 вылета в полуфиналах.