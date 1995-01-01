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    «МЮ» и «Вильярреал» сыграют в финале Лиги Европы. Для Эмери это пятая попытка выиграть турнир

    Определились финалисты Лиги Европы сезона-2020/21.

    26 мая в Гданьске трофей разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

    • Унаи Эмери в 5-й раз в тренерской карьере сыграет в финале ЛЕ, 3 из 4 предыдущих попыток завершились победой.
    • «МЮ» впервые вышел в финал какого-либо турнира при Уле-Гуннаре Сульшере, до этого было 4 вылета в полуфиналах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10807

      DeStar 2 часа назад

      «МЮ» впервые вышел в финал какого-либо турнира при Уле-Гуннаре Сульшере, до этого было 4 вылета в полуфиналах.

      это в каких 4 ? или это не только про лч/ле?

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      Рейтинг: +1312

      elessar arnor 2 часа назад

      в зеньку Эмери, тогда будет надежда в ле

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      Рейтинг: +10807

      DeStar > elessar arnor 2 часа назад

      у эмери получается работать с командами котрые играют вторыми номерами и не имеют в себе зажравшихся звезд. Не думаю что у зенита проблема в тренера. Проблема зенита, как и других команд рлп - это стиль игры всего чемпионата. Когда ты каждый второй мачт играешь против автобусов. где бегать не надо и выдумывать что-то - ты деградируешь. А в еврокубках, как правило, они должны играть вторым номером - а как? не умеют, давить урал или уфу не сложно весь матч.

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