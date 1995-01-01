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    Журналист Конов: «Зенит» – единственный российский клуб, который был интересен Суперлиге»

    Журналист Василий Конов сообщил, что у «Зенита» был шанс войти в состав участников Суперлиги Европы.

    «Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счeт спонсора) – это «Зенит».

    Но, спонсор «Зенита» – спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но, ответных действий не дождалось», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8130

      NewLife 3 минуты назад

      Неужели за бабло можно себе местечко в элите прикупить ? Если так, то потом тем же образом можно будут соблазнить суперлигу на привлечение левникова, вилку и карася.
      синит шемпиён галактики !!!

      0
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      Рейтинг: +3183

      Fusballer 7 минут назад

      А правительство Тамбовской области не достаточный спонсор разве?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1231

      Ziklop 19 минут назад

      кому интересна суперлига , это уже шоу, а не спорт.

      0
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      Рейтинг: +248

      ц > Ziklop 17 минут назад

      Наверное тому, кто смотрит хороший футбол.

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      Рейтинг: +1231

      Ziklop > ц 15 минут назад

      не будет футбола в узком кругу, будет шоу.

      0
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      Рейтинг: +248

      ц 19 минут назад

      Тогда и эта лига загнётся.

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      Рейтинг: +724

      Пельш 1 21 минуту назад

      Так дело всё только в спонсорах. На ...уй этих дырявых со своей суперлигой!

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      Рейтинг: +4553

      Дядя Серёжа 33 минуты назад

      Так они за "Северный поток"-2?

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      Рейтинг: +1860

      Nevsky_RU 59 минут назад

      Да нормальная это затея. Разделит небожителей, и пролетариат.

      1
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      Рейтинг: +2955

      Semenycch 1 час назад

      Клубы Германии, Франции и России не проявили желания выступать в Суперлиге и поступили дальновидно.

      2
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      Рейтинг: +5745

      nik55 1 час назад

      газсрем интересен а не бзенит

      -1
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      Рейтинг: +23682

      пьяныйхоровод > nik55 13 минут назад

      Обтекай там и не шелести .

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