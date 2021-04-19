Журналист Конов: «Зенит» – единственный российский клуб, который был интересен Суперлиге»

Журналист Василий Конов сообщил, что у «Зенита» был шанс войти в состав участников Суперлиги Европы.

«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счeт спонсора) – это «Зенит».

Но, спонсор «Зенита» – спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но, ответных действий не дождалось», – написал Конов в своем телеграм-канале.