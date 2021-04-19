Журналист Конов: «Зенит» – единственный российский клуб, который был интересен Суперлиге»

Журналист Василий Конов сообщил, что у «Зенита» был шанс войти в состав участников Суперлиги Европы.
«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счeт спонсора) – это «Зенит».
Но, спонсор «Зенита» – спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но, ответных действий не дождалось», – написал Конов в своем телеграм-канале.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.
- РПЛ выступила против создания СЕ.
Источник: Телеграм-канал Василия Конова