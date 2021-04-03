Бундеслига. «Боруссия» Д дома проиграла «Айнтрахту», «Вольфсбург» победил «Кельн»

Дортмундская «Боруссия» уже на семь очков отстает от зоны Лиги чемпионов. В очередном туре команда уступила «Айнтрахту», который идет четвертым.

В другой встрече очередное поражение потерпел «Шальке», идущий последним.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

Вольфсбург – Кельн – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Брекало, 69.

Байер – Шальке – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 26; 2:0 – Шик, 72; 2:1 – Хунтелар, 81.

Боруссия Д – Айнтрахт – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Шульц, 11 (в свои ворота); 1:1 – Хуммельс, 45; 1:2 – Силва, 87.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги