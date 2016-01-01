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    Серия А. «Милан» дома спас ничью в матче с «Сампдорией»

    В матче 29-го тура Серии А «Милан» на своем поле едва не проиграл «Сампдории».

    Гости вышли вперед в начале второго тайма усилиями Фабио Квальяреллы, однако команда Стефано Пиоли сумела сравнять счет на 87-й минуте благодаря голу Йенса Хеуге.

    «Милан» сократил отставание от лидирующего «Интера» до пяти очков, но у соперника еще две игры в запасе.

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Милан – Сампдория – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Квальярелла, 57; 1:1 – Хеуге, 87.

    Удаление: нет – Силва, 59.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21529

      Боцман59rus 1 час назад

      Вы там вообще русские, или где? Как пля можно "спасти ничью"
      Заработал очко, ушел от поражения, сыграл в ничью - вариантов море. Как можно спасти то, что только появилось в конце матча?
      Они хоть вместе с соперником спасали, или нет?
      А как вам такой вариант - Милан в концовке матча пр,ое,п,ал поражение. Вам косноязычным писакам такое в самый раз

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      Рейтинг: -937

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 35 минут назад

      Не умничай давай старикашка

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      Рейтинг: +1438

      Tsigan 1 час назад

      Милан видимо передумал играть в лч

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