Серия А. «Милан» дома спас ничью в матче с «Сампдорией»

Вы там вообще русские, или где? Как пля можно "спасти ничью"
Заработал очко, ушел от поражения, сыграл в ничью - вариантов море. Как можно спасти то, что только появилось в конце матча?
Они хоть вместе с соперником спасали, или нет?
А как вам такой вариант - Милан в концовке матча пр,ое,п,ал поражение. Вам косноязычным писакам такое в самый раз
В матче 29-го тура Серии А «Милан» на своем поле едва не проиграл «Сампдории».
Гости вышли вперед в начале второго тайма усилиями Фабио Квальяреллы, однако команда Стефано Пиоли сумела сравнять счет на 87-й минуте благодаря голу Йенса Хеуге.
«Милан» сократил отставание от лидирующего «Интера» до пяти очков, но у соперника еще две игры в запасе.
Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур
Голы: 0:1 – Квальярелла, 57; 1:1 – Хеуге, 87.
Удаление: нет – Силва, 59.