Серия А. «Милан» дома спас ничью в матче с «Сампдорией»

В матче 29-го тура Серии А «Милан» на своем поле едва не проиграл «Сампдории».

Гости вышли вперед в начале второго тайма усилиями Фабио Квальяреллы, однако команда Стефано Пиоли сумела сравнять счет на 87-й минуте благодаря голу Йенса Хеуге.

«Милан» сократил отставание от лидирующего «Интера» до пяти очков, но у соперника еще две игры в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Милан – Сампдория – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Квальярелла, 57; 1:1 – Хеуге, 87.

Удаление: нет – Силва, 59.

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