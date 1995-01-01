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    Гасперини: «Надеемся, что скоро Миранчук будет получать больше времени»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поговорил о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука. Он не исключил, что игрок будет иметь больше практики.

    «Надеемся, что скоро он будет получать больше времени. Но он уже его получает. Он перешел из другого чемпионата», – напомнил Гасперини.

    • В текущем сезоне Серии А Миранчук поучаствовал в 18 матчах (среднее время на игру – 27 минут).
    • Футболиста купили в прошлом году у «Локомотива».
    • Сейчас Миранчук находится в расположении сборной России.

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    Источник: Fantamaster

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