Гасперини: «Надеемся, что скоро Миранчук будет получать больше времени»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поговорил о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука. Он не исключил, что игрок будет иметь больше практики.

«Надеемся, что скоро он будет получать больше времени. Но он уже его получает. Он перешел из другого чемпионата», – напомнил Гасперини.