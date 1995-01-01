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    Аршавин назвал три лучших матча в карьере

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие игры считает лучшими в своей карьере.

    «Я бы назвал три. За национальную сборную: против Нидерландов на Евро-2008 и квалификационный матч против Англии дома [в октябре 2007 года], когда мы обыграли их 2:1. Также одним из самых запоминающихся матчей был финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс», который мы также выиграли [2:0 в Манчестере в 2008 году].

    Было трудно осознать, что мы сделали для российского футбола, для моего родного города. Прошло 13 лет, но до сих пор все помнят и напоминают мне о том, что мы сделали и какие эмоции это вызвало. Несомненно, это было большое событие для каждого жителя России и Санкт-Петербурга.

    Я понимал, что больше такого может не произойти. Перед финалом мы разговаривали с игроками и сказали: «Ребята, мы должны выиграть сегодня, потому что такого шанса может уже не быть». И мы сделали это», – сказал Аршавин.

    Аршавин – о себе: «Очень умный и очень ленивый футболист»

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      Ageorgov 25 минут назад

      Покер лучший из всех!

      1
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      Рейтинг: +10053

      paracetamol 47 минут назад

      Покер Ливеру был, по-мойму, лучшим!

      2
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      Рейтинг: +1742

      Алехсбургер. 1 час назад

      Т.е... покер Ливеру-мимо?
      Ну,хоть так.Андрей Сергеевич.

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