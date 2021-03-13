Аршавин назвал три лучших матча в карьере

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие игры считает лучшими в своей карьере.

«Я бы назвал три. За национальную сборную: против Нидерландов на Евро-2008 и квалификационный матч против Англии дома [в октябре 2007 года], когда мы обыграли их 2:1. Также одним из самых запоминающихся матчей был финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс», который мы также выиграли [2:0 в Манчестере в 2008 году].

Было трудно осознать, что мы сделали для российского футбола, для моего родного города. Прошло 13 лет, но до сих пор все помнят и напоминают мне о том, что мы сделали и какие эмоции это вызвало. Несомненно, это было большое событие для каждого жителя России и Санкт-Петербурга.

Я понимал, что больше такого может не произойти. Перед финалом мы разговаривали с игроками и сказали: «Ребята, мы должны выиграть сегодня, потому что такого шанса может уже не быть». И мы сделали это», – сказал Аршавин.

Аршавин – о себе: «Очень умный и очень ленивый футболист»