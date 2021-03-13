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Аршавин назвал три лучших матча в карьере

13 марта 2021, 15:14
5

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие игры считает лучшими в своей карьере.

«Я бы назвал три. За национальную сборную: против Нидерландов на Евро-2008 и квалификационный матч против Англии дома [в октябре 2007 года], когда мы обыграли их 2:1. Также одним из самых запоминающихся матчей был финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс», который мы также выиграли [2:0 в Манчестере в 2008 году].

Было трудно осознать, что мы сделали для российского футбола, для моего родного города. Прошло 13 лет, но до сих пор все помнят и напоминают мне о том, что мы сделали и какие эмоции это вызвало. Несомненно, это было большое событие для каждого жителя России и Санкт-Петербурга.

Я понимал, что больше такого может не произойти. Перед финалом мы разговаривали с игроками и сказали: «Ребята, мы должны выиграть сегодня, потому что такого шанса может уже не быть». И мы сделали это», – сказал Аршавин.

Аршавин – о себе: «Очень умный и очень ленивый футболист»

Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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Алехсбургер.
1615638438
Т.е... покер Ливеру-мимо? Ну,хоть так.Андрей Сергеевич.
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paracetamol
1615641577
Покер Ливеру был, по-мойму, лучшим!
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Ageorgov
1615642913
Покер лучший из всех!
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житель СПб
1615644541
И за сделанное он достоин уважения. Большого уважения. Спасибо, Андрей!
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monser08
1615644599
эх, были же времена........
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