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    Аршавин – о себе: «Очень умный и очень ленивый футболист»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин дал оценку своим игровым характеристикам.

    - Какой вы были футболист?

    Одновременно и очень умный и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и хорошим видением игры.

    • Аршавин наиболее известен по выступлениям за «Зенит» и «Арсенал».
    • Он завершил карьеру в декабре 2018 года.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +214

      Снег 18 минут назад

      Был бы умным - не валял бы сейчас дурака...Второе: футболисты "умные", как ты, всегда женятся на таких, которые на миллионы потом выставляют вам претензии? Нет, ОНдрюшко, вы футболисты, даже женщин приличных выбрать не можете - ошошь всякую подбираете , а потом мучения в суде. Не умные вы, а одно сплошное разочарование...

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      Рейтинг: +5543

      житель СПб 1 час назад

      Андрей очень точно и объективно оценил себя. Далеко не все на это способны!

      0
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      Рейтинг: +5568

      nik55 1 час назад

      вне футбола------тупой

      0
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      Рейтинг: +7911

      NewLife 1 час назад

      Особенно умно выглядит на срач тв в женских очках.

      0
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      Рейтинг: +465

      ab15488 2 часа назад

      Сквайр трелони. Туп, жаден, труслив, не женат

      5
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      Рейтинг: +1742

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Я бы добавил.
      Подл,но в меру.

      1
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      Рейтинг: +107

      Ray Coach 2 часа назад

      Не прибавить,не убавить. Было бы трудолюбие, достиг бы гораздо большего!

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