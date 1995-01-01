Аршавин – о себе: «Очень умный и очень ленивый футболист»

Был бы умным - не валял бы сейчас дурака...Второе: футболисты "умные", как ты, всегда женятся на таких, которые на миллионы потом выставляют вам претензии? Нет, ОНдрюшко, вы футболисты, даже женщин приличных выбрать не можете - ошошь всякую подбираете , а потом мучения в суде. Не умные вы, а одно сплошное разочарование...
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин дал оценку своим игровым характеристикам.
- Какой вы были футболист?
– Одновременно и очень умный и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и хорошим видением игры.