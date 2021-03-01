Серия А. «Милан» выиграл у «Ромы»

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде взял верх над «Ромой».

Команда Стефано Пиоли победила благодаря голам Франка Кессье и Анте Ребича, у римлян забил Жордан Верету.

Набрав три очка, миланцы сократили отставание от лидирующего «Интера» до четырех очков.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Рома – Милан – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кессье (с пенальти), 43; 1:1 – Верету, 50; 1:2 – Ребич, 58.

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