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    Серия А. «Милан» выиграл у «Ромы»

    В матче 24-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде взял верх над «Ромой».

    Команда Стефано Пиоли победила благодаря голам Франка Кессье и Анте Ребича, у римлян забил Жордан Верету.

    Набрав три очка, миланцы сократили отставание от лидирующего «Интера» до четырех очков.

    Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Рома – Милан – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кессье (с пенальти), 43; 1:1 – Верету, 50; 1:2 – Ребич, 58.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2021 00:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 15:26

      Интересный получился поединок. По голевым моментам Милан превзошел Рому. Ребич был великолепен но к сожалению в конце матча получил травму.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +592

      _MATRIX_ 1 марта, 11:40

      Красавцы! Forza RN!

      1
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