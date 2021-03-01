Серия А. «Милан» выиграл у «Ромы»

Интересный получился поединок. По голевым моментам Милан превзошел Рому. Ребич был великолепен но к сожалению в конце матча получил травму.
В матче 24-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде взял верх над «Ромой».
Команда Стефано Пиоли победила благодаря голам Франка Кессье и Анте Ребича, у римлян забил Жордан Верету.
Набрав три очка, миланцы сократили отставание от лидирующего «Интера» до четырех очков.
Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур
Голы: 0:1 – Кессье (с пенальти), 43; 1:1 – Верету, 50; 1:2 – Ребич, 58.