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    Серия А. «Аталанта» в гостях обыграла «Сампдорию», Миранчук вышел на 83-й минуте

    В 24-м туре чемпионата Италии «Аталанта» оказалась сильнее «Сампдории» Клаудио Раньери. Клуб из Бергамо поднялся в зону Лиги чемпионов, опередив «Рому».

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на 83-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского.

    Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Сампдория – Аталанта – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малиновский, 40; 0:2 – Госенс, 70.

    Календарь Серии А

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 16:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7532

      Вомбат 28 февраля, 19:32

      Лично я думаю, что в следующем сезоне Миранчука ждет аренда. Команде с таким составом, как у Аталанты, он не нужен. Его выпускают, чтобы он поддерживал игровой тонус, на случай расставания летом с тремя игроками -- Гомесом, Иличичем и еще кем-то, забыл фамилию, недавно поцапался Гасперини. Но я полагаю, что нынешний состав сохранится. Если уйдет один Гомес, Миранчуку ничего не светит.

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      Рейтинг: +1362

      koli4ka 28 февраля, 17:58

      ну ничё,ещё придет Лешино время,когда он будет на замену выходить не после 80-х минут,а после 60-х...но это только в следующем году!!!

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      Рейтинг: +1291

      elessar arnor > koli4ka 28 февраля, 18:07

      зря пускаешь иронию, играют лучшие

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