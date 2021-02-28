Серия А. «Аталанта» в гостях обыграла «Сампдорию», Миранчук вышел на 83-й минуте

Лично я думаю, что в следующем сезоне Миранчука ждет аренда. Команде с таким составом, как у Аталанты, он не нужен. Его выпускают, чтобы он поддерживал игровой тонус, на случай расставания летом с тремя игроками -- Гомесом, Иличичем и еще кем-то, забыл фамилию, недавно поцапался Гасперини. Но я полагаю, что нынешний состав сохранится. Если уйдет один Гомес, Миранчуку ничего не светит.
В 24-м туре чемпионата Италии «Аталанта» оказалась сильнее «Сампдории» Клаудио Раньери. Клуб из Бергамо поднялся в зону Лиги чемпионов, опередив «Рому».
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на 83-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского.
Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур
Сампдория – Аталанта – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Малиновский, 40; 0:2 – Госенс, 70.