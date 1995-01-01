Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Тедеско: «Если Промес меня смотрит, передаю, чтобы приезжал быстрее»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с задержкой трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    «Нормальная ситуация. Надо понимать, что препятствует прибытию игрока. На данный момент проблем у «Спартака» нет, наоборот, клуб сделал всe.

    Конечно, я бы хотел, чтобы Промес приехал пораньше, как случилось с Хендриксом, Педро. Но мастерство тренера состоит в том, чтобы суметь подключить в работу игрока, прибывающего за несколько дней до начала матчей. Так было и с Мозесом.

    Если Промес меня смотрит, передаю, чтобы приезжал быстрее. Быстрее, быстрее (на русском)» – приводит слова Тедеско «Чемпионат».

    • 29-летний голландец дал согласие на переход в «Спартак», но пока не может договориться с «Аяксом» о расторжении контракта.
    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82828
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru