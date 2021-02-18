Тедеско: «Если Промес меня смотрит, передаю, чтобы приезжал быстрее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с задержкой трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«Нормальная ситуация. Надо понимать, что препятствует прибытию игрока. На данный момент проблем у «Спартака» нет, наоборот, клуб сделал всe.

Конечно, я бы хотел, чтобы Промес приехал пораньше, как случилось с Хендриксом, Педро. Но мастерство тренера состоит в том, чтобы суметь подключить в работу игрока, прибывающего за несколько дней до начала матчей. Так было и с Мозесом.

Если Промес меня смотрит, передаю, чтобы приезжал быстрее. Быстрее, быстрее (на русском)» – приводит слова Тедеско «Чемпионат».