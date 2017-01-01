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    «Мутко против»: «Спартак» оформляет визу Промесу, вопрос с трансфером решен

    Квинси Промес вернется из «Аякса» в «Спартак». Москвичи оформляют документацию на въезд игрока в Россию.

    «Вопрос с Промесом решeн. Во всяком случае московский «Спартак» уже подал документы на оформление рабочей визы Квинси Промесу. Судя по всему, он должен приехать уже на следующей неделе», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17126

      slavutiq70 4 минуты назад

      Ну вот и кончилась походу эпопея с переходом Антохи,,,,,Удачи Антоха!!!!!

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