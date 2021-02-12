«Мутко против»: «Спартак» оформляет визу Промесу, вопрос с трансфером решен

Квинси Промес вернется из «Аякса» в «Спартак». Москвичи оформляют документацию на въезд игрока в Россию.
«Вопрос с Промесом решeн. Во всяком случае московский «Спартак» уже подал документы на оформление рабочей визы Квинси Промесу. Судя по всему, он должен приехать уже на следующей неделе», – написал источник.
- Участие Промеса в кубковом матче против «Динамо» под вопросом.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
- «Аякс» подтвердил уход Промеса.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»