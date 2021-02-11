«СЭ»: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели. Участие в матче с «Динамо» под вопросом

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».

В случае, если голландский клуб одобрит переход 29-летнего футболиста в «Спартак», Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели.

Для переезда в Россию голландцу нужно будет оформить российскую визу и разрешение на работу. По информации «СЭ», медосмотр Промес может пройти не в Риме, как это часто делают иностранные футболисты «Спартака», а непосредственно в Москве.

Ожидается, что сделка будет завершена в последние дни трансферного окна. Таким образом, участие Промеса в кубковом матче с «Динамо» (20 февраля) практически исключено.

Ранее тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Промес хочет уйти в «Спартак».