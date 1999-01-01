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    «СЭ»: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели. Участие в матче с «Динамо» под вопросом

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».

    В случае, если голландский клуб одобрит переход 29-летнего футболиста в «Спартак», Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели.

    Для переезда в Россию голландцу нужно будет оформить российскую визу и разрешение на работу. По информации «СЭ», медосмотр Промес может пройти не в Риме, как это часто делают иностранные футболисты «Спартака», а непосредственно в Москве.

    Ожидается, что сделка будет завершена в последние дни трансферного окна. Таким образом, участие Промеса в кубковом матче с «Динамо» (20 февраля) практически исключено.

    Ранее тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Промес хочет уйти в «Спартак».

    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
    • «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу.
    • Голландец выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26553

      oyabun 1 час назад

      Из за всей этой волокиты Квинси и там не играет и у нас нет. Если всё же приедет, то будет совершенно растренированный.

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      Рейтинг: +11294

      JTherry > oyabun 1 час назад

      почему такие пессимистические прогнозы по поводу спортивной формы Промеса? в Нидерландах чемпионат в самом разгаре...

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