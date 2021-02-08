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  • Широков – о митингах в поддержку Навального: «Люди выходят за деньги. Это я гарантирую»

Широков – о митингах в поддержку Навального: «Люди выходят за деньги. Это я гарантирую»

8 февраля 2021, 15:40
72

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который получил 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».

– На днях вынесли приговор Алексею Навальному. Как к нему относитесь? Люди на улицы выходили.

– Никак к нему не отношусь. Мне понятно, за что выходят эти люди. За деньги и довольно неплохие. Из 3-5 тысяч вышедших в Москве, три с половиной тысячи сделали это за деньги. Это я гарантирую.

– Если он никому не интересен, почему такое внимание?

– Есть старое уголовное дело, по которому он проходил. Человек не отмечался. Ему дали условный срок. Были предупреждения. Никаких новых дел на него не заводили.

– Вам, к сожалению, тоже пришлось столкнуться с судами. Насколько в принципе суд у нас справедлив?

– Суды для того и существуют, чтобы быть справедливыми. У нас несправедливые, а во всем мире справедливые что ли?

  • Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
  • В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
  • Протесты затронули как минимум 122 российских города.

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Источник: tele-sport.ru
Оффтоп Широков Роман
Комментарии (72)
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Dgad
1612788284
Широков дебилом как был так и остался, мозги все пропил
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Mityai90
1612788509
Продажная гнида.
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Рыжий бес
1612789250
Скорее по дурости,поддерживать гниду который оскорбляет ветеранов могут только недоумки,,,
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GoldPlayFIFARus9
1612789910
Так умер Широков в глазах людей окончательно.
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NewLife
1612792009
Какое же ты продажное дерьмо, Широков. Пустился во все тяжкие, чтобы выклянчить себе снисхождение в процессе. Сразу всех пересчитал и оболгал. "Суды для того и существуют, чтобы быть справедливыми." Только что такой суд в Питере приговорил глухонемого к штрафу за выкрикивания лозунгов (это не обкуренный омоговец, а суд!) Чтобы тебя, Широков всегда такой справедливый суд судил.
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Viper for CSKA
1612792257
Зачем вообще на сайте эта восхитительно футбольная новость? Да и по какой причине Широкову вообще задают вопросы такого рода? Он что, политический эксперт или может быть специалист по судебным системам мира? По-моему он скорее спец в избиении людей и уходе от ответственности. В данном контексте его бы о другом кадре спросить. Ну, о мастере размахивать ногами в непосредственной близости к проходящим мимо женщинам, а потом сожаление на камеру изображать.
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Hektor 84
1612793100
Зачем эту чушь здесь публиковать? И где эти алярмоборатные падали? Почему не комментируют высер своего бомжа? Хотел бы послушать его мнение о судах, если бы ему пятёрку дали за побои судьи.
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filosof sparty
1612795460
Ахах, вот же клоун... То что его мнение основано исключительно на России24 ясно уже хотя бы по озвученному количеству протестующих....Убожество бл
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vladimir-7
1612795552
Роман, тебе это мнение в суде не поможет, зря стараешься.
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zigbert
1612797862
Чем то они похожи с Тарасовым.
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