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    Широков – о митингах в поддержку Навального: «Люди выходят за деньги. Это я гарантирую»

    Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который получил 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».

    – На днях вынесли приговор Алексею Навальному. Как к нему относитесь? Люди на улицы выходили.

    – Никак к нему не отношусь. Мне понятно, за что выходят эти люди. За деньги и довольно неплохие. Из 3-5 тысяч вышедших в Москве, три с половиной тысячи сделали это за деньги. Это я гарантирую.

    – Если он никому не интересен, почему такое внимание?

    – Есть старое уголовное дело, по которому он проходил. Человек не отмечался. Ему дали условный срок. Были предупреждения. Никаких новых дел на него не заводили.

    – Вам, к сожалению, тоже пришлось столкнуться с судами. Насколько в принципе суд у нас справедлив?

    – Суды для того и существуют, чтобы быть справедливыми. У нас несправедливые, а во всем мире справедливые что ли?

    • Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
    • В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
    • Протесты затронули как минимум 122 российских города.

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    Источник: tele-sport.ru

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +13341

      alarm 3 минуты назад

      широков после спартака реально стал отбитым на всю голову.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8008

      Hektor 84 18 минут назад

      Зачем эту чушь здесь публиковать? И где эти алярмоборатные падали? Почему не комментируют высер своего бомжа? Хотел бы послушать его мнение о судах, если бы ему пятёрку дали за побои судьи.

      2
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      Рейтинг: +2767

      Из Твери Леха > Hektor 84 11 минут назад

      Не быкуй и будешь на воле.

      0
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      Рейтинг: +13341

      alarm > Hektor 84 6 минут назад

      уйобок тарасофский, сунь своё рыло в валенок и не хрюкай.

      -1
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      Рейтинг: +20416

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Я тебе открою секрет Рома- люди за деньги ещё пишут, болтают, голосуют и убивают, а некоторые ещё и **....тся.
      - был бы спрос, а предложений море))))

      1
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      Рейтинг: +5677

      Viper for CSKA 32 минуты назад

      Зачем вообще на сайте эта восхитительно футбольная новость? Да и по какой причине Широкову вообще задают вопросы такого рода? Он что, политический эксперт или может быть специалист по судебным системам мира? По-моему он скорее спец в избиении людей и уходе от ответственности. В данном контексте его бы о другом кадре спросить. Ну, о мастере размахивать ногами в непосредственной близости к проходящим мимо женщинам, а потом сожаление на камеру изображать.

      2
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      Рейтинг: +7441

      NewLife 36 минут назад

      Какое же ты продажное дерьмо, Широков. Пустился во все тяжкие, чтобы выклянчить себе снисхождение в процессе. Сразу всех пересчитал и оболгал.
      "Суды для того и существуют, чтобы быть справедливыми."
      Только что такой суд в Питере приговорил глухонемого к штрафу за выкрикивания лозунгов (это не обкуренный омоговец, а суд!)
      Чтобы тебя, Широков всегда такой справедливый суд судил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7335

      Вомбат 55 минут назад

      Нормальный такой вопрос футболисту, прошедшему 1 (один) суд: Насколько в принципе суд у нас справедлив? Блин, лучше бы он Мамаева (или по телефону Кокорина) спросил. А еще лучше, если бы его выгнали из журналистов за то, что задает бессмысленные вопросы да еще и не по адресу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20416

      Боцман59rus 56 минут назад

      От своей задницы отгреб (надолго ли) так сразу за обсуждение судеб чужих задниц взялся ...эксперт епта))

      8
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      Рейтинг: +19245

      silver29 56 минут назад

      Да наплевать людям на Навального, уровень жизни большинства населения просто катастрофа, со слов Президента 20 млн. за чертой нищеты (((

      6
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      Рейтинг: +44949

      portero 57 минут назад

      Судит по себе...
      Рома-футболит ...

      3
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      Рейтинг: +8953

      alex1951 1 час назад

      Широков - Гарант.Звучит.Гарантирует народу зарплату.Муужиик!
      .......Когда сядешь ,то в твою честь тоже подберем лохов ,за бутылку боярышника...)))

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