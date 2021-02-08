Широков – о митингах в поддержку Навального: «Люди выходят за деньги. Это я гарантирую»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который получил 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».

– На днях вынесли приговор Алексею Навальному. Как к нему относитесь? Люди на улицы выходили.

– Никак к нему не отношусь. Мне понятно, за что выходят эти люди. За деньги и довольно неплохие. Из 3-5 тысяч вышедших в Москве, три с половиной тысячи сделали это за деньги. Это я гарантирую.

– Если он никому не интересен, почему такое внимание?

– Есть старое уголовное дело, по которому он проходил. Человек не отмечался. Ему дали условный срок. Были предупреждения. Никаких новых дел на него не заводили.

– Вам, к сожалению, тоже пришлось столкнуться с судами. Насколько в принципе суд у нас справедлив?

– Суды для того и существуют, чтобы быть справедливыми. У нас несправедливые, а во всем мире справедливые что ли?

Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Протесты затронули как минимум 122 российских города.

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