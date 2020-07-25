Неймар – о том, почему не будет играть в АПЛ: «Там много единоборств»

Правильно очкует, тафгаи быстро бы поломали петушка! Гы-гы-гы!
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что не хочет играть в АПЛ.
«Я нечасто смотрю Премьер-лигу, но слышал, что там много единоборств. Но в Лиге 1 их тоже много!» – сказал Неймар в интервью Daily Mail.
Ранее Неймар согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ».
- Бразилец выступает в Париже с лета 2017 года.
- ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро. Это мировой трансферный рекорд.
- В 101-й игре за «ПСЖ» он забил 83 гола и отдал 46 ассистов,.