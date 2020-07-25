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    Неймар – о том, почему не будет играть в АПЛ: «Там много единоборств»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что не хочет играть в АПЛ.

    «Я нечасто смотрю Премьер-лигу, но слышал, что там много единоборств. Но в Лиге 1 их тоже много!» – сказал Неймар в интервью Daily Mail.

    Ранее Неймар согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ».

    • Бразилец выступает в Париже с лета 2017 года.
    • ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро. Это мировой трансферный рекорд.
    • В 101-й игре за «ПСЖ» он забил 83 гола и отдал 46 ассистов,.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5715

      Puddle 49 минут назад

      Правильно очкует, тафгаи быстро бы поломали петушка! Гы-гы-гы!

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