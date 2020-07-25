Неймар – о том, почему не будет играть в АПЛ: «Там много единоборств»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что не хочет играть в АПЛ.

«Я нечасто смотрю Премьер-лигу, но слышал, что там много единоборств. Но в Лиге 1 их тоже много!» – сказал Неймар в интервью Daily Mail.

Ранее Неймар согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ».