Слуцкий – о Промесе в «Спартаке»: «Это большой трансфер для нашего чемпионата»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

«Когда я работал в Нидерландах, мы пересеклись. И в тот сезон он выглядел так же, как в московском «Спартаке». Но сейчас прошел год, и я видел несколько матчей «Аякса»: он не играл или проводил очень мало времени на поле.

Не верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества и за короткий промежуток стать другим. Поэтому, думаю, если у него не будет проблем с мотивацией, то для нашего чемпионата это большой трансфер», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Каррера: «Промес будет влиять на игру «Спартака», как он всегда и делал»