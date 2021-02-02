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    Слуцкий – о Промесе в «Спартаке»: «Это большой трансфер для нашего чемпионата»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

    «Когда я работал в Нидерландах, мы пересеклись. И в тот сезон он выглядел так же, как в московском «Спартаке». Но сейчас прошел год, и я видел несколько матчей «Аякса»: он не играл или проводил очень мало времени на поле.

    Не верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества и за короткий промежуток стать другим. Поэтому, думаю, если у него не будет проблем с мотивацией, то для нашего чемпионата это большой трансфер», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2021 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15077

      vladimir-7 1 час назад

      Кому Слуцкий пишет дифирамбы?

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      Рейтинг: +44808

      portero 1 час назад

      Леонид надеемся сто Тедеско сможет его мотивировать, лишь бы охоту играть не отбил.
      Конечно любому сильному игроку рады в нашем чемпионате...

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