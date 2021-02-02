Каррера: «Промес будет влиять на игру «Спартака», как он всегда и делал»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
«Квинси Промес – отличный футболист. Я уверен, если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал!» – цитирует Карреру «Евро-Футбол».
- Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: «Евро-Футбол»