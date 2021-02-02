Каррера: «Промес будет влиять на игру «Спартака», как он всегда и делал»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«Квинси Промес – отличный футболист. Я уверен, если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал!» – цитирует Карреру «Евро-Футбол».