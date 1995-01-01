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    Tuttomercatoweb: «Беневенто» хочет арендовать Гайча у ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Беневенто».

    Итальянский клуб намерен арендовать аргентинца до конца сезона. По информации Tuttomercatoweb, Филиппо Индзаги делает серьезную ставку на форварда.

    «Беневенто» вступил в переговоры с ЦСКА, но пока не получил согласие на переход от футболиста, который намерен рассмотреть другие предложения.

    • Ранее интерес к футболисту проявляли «Болонья» и «Дженоа». Глуб из Генуи хочет взять аргентинца в аренду.
    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе гол и ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      D C 18 минут назад

      Если делаете cтaвки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +2518

      Бомбардиръ 53 минуты назад

      Бенито спасает Адольфа?)

      0
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