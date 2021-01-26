Tuttomercatoweb: «Беневенто» хочет арендовать Гайча у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Беневенто».
Итальянский клуб намерен арендовать аргентинца до конца сезона. По информации Tuttomercatoweb, Филиппо Индзаги делает серьезную ставку на форварда.
«Беневенто» вступил в переговоры с ЦСКА, но пока не получил согласие на переход от футболиста, который намерен рассмотреть другие предложения.
- Ранее интерес к футболисту проявляли «Болонья» и «Дженоа». Глуб из Генуи хочет взять аргентинца в аренду.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе гол и ассист в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Tuttomercatoweb