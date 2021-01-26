Tuttomercatoweb: «Беневенто» хочет арендовать Гайча у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Беневенто».

Итальянский клуб намерен арендовать аргентинца до конца сезона. По информации Tuttomercatoweb, Филиппо Индзаги делает серьезную ставку на форварда.

«Беневенто» вступил в переговоры с ЦСКА, но пока не получил согласие на переход от футболиста, который намерен рассмотреть другие предложения.