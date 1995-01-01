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    ЦСКА готов продать Гайча в «Болонью» за 10 миллионов

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Болоньи».

    По информации 1000 Cuori Rossoblu, аргентинский форвард входит в шорт-лист потенциальных новичков итальянского клуба. Помимо него «Болонья» интересуется Сэмом Ламмерсом из «Аталанты» и Пьетро Пеллегри из «Монако».

    Сообщается, что ЦСКА готов расстаться с Гайчем за 10 миллионов евро.

    • Ранее интерес к футболисту проявлял «Дженоа». Глуб из Генуи хочет взять аргентинца в аренду.
    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе гол и ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 1000 Cuori Rossoblu

    Сайт с новостями о "Болонье". Адитория в фейсбуке - больше 18 тысяч читателей, в инстаграме - больше 13 тысяч подписчиков. 

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3746

      алдан2014 1 час назад

      Вот умеют ведь кони втюхать неликвид лохам

      1
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      Рейтинг: +2750

      ФК Пупсик 1 час назад

      Да его и за 1 млн никто не купит, просто гинер отмыл госденьги!!!

      0
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      Рейтинг: +7570

      Hektor 84 > ФК Пупсик 1 час назад

      Гинер к деньгам ЦСКА уже не имеет отношения. Скорее товарищ Орешкин руки потирает.

      1
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      Рейтинг: +5690

      серега кашин 2 часа назад

      ну тут то цска придется крупно обломаться

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