ЦСКА готов продать Гайча в «Болонью» за 10 миллионов

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Болоньи».

По информации 1000 Cuori Rossoblu, аргентинский форвард входит в шорт-лист потенциальных новичков итальянского клуба. Помимо него «Болонья» интересуется Сэмом Ламмерсом из «Аталанты» и Пьетро Пеллегри из «Монако».

Сообщается, что ЦСКА готов расстаться с Гайчем за 10 миллионов евро.