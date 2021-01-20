ЦСКА готов продать Гайча в «Болонью» за 10 миллионов

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Болоньи».
По информации 1000 Cuori Rossoblu, аргентинский форвард входит в шорт-лист потенциальных новичков итальянского клуба. Помимо него «Болонья» интересуется Сэмом Ламмерсом из «Аталанты» и Пьетро Пеллегри из «Монако».
Сообщается, что ЦСКА готов расстаться с Гайчем за 10 миллионов евро.
- Ранее интерес к футболисту проявлял «Дженоа». Глуб из Генуи хочет взять аргентинца в аренду.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе гол и ассист в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: 1000 Cuori Rossoblu
Сайт с новостями о "Болонье". Адитория в фейсбуке - больше 18 тысяч читателей, в инстаграме - больше 13 тысяч подписчиков.