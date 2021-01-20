Бундеслига. «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел на второе место

«Байер» победил дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура Бундеслиги.

Клуб из Леверкузена прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате Германии.

«Вольфсбург» на выезде обыграл «Майнц» и сравнялся с дортмундской «Боруссией» в турнирной таблице. Команды делят пятую строчку, набрав по 29 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Байер – Боруссия Д – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Диаби, 14; 1:1 – Брандт, 67; 2:1 – Вирц, 80.

Майнц – Вольфсбург – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бялек, 65; 0:2 – Вегхорст, 79.

Герта – Хоффенхайм – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Руди, 33; 0:2 – Крамарич, 68; 0:3 – Крамарич, 88.

Боруссия М – Вердер – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эльведи, 66.

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