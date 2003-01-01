Серия А. «Милан» победил «Кальяри» благодаря дублю Ибрагимовича и вернул единоличное лидерство

милан красавцы, еще вчера были прямо дном чес слово ,но так резко опа, и рвут все и вся. Красавцы! не знаю в чем успех, ибо состав ну.... такое себе вообще, но мне нравится) лишь бы не сдулись и в будущих сезонах снова не начали бороться за ЛЕ
В матче 18-го тура Серии А «Милан» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:0.
Оба гола в игре забил 39-летний нападающий гостей Златан Ибрагимович.
Набрав три очка, миланцы снова стали единоличными лидерами чемпионата, оторвавшись от «Интера».
Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур
Голы: 0:1 – Ибрагимович (с пенальти), 7; 0:2 – Ибрагимович, 52.
Удаление: нет – Салемакерс, 74.