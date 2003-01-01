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    Серия А. «Милан» победил «Кальяри» благодаря дублю Ибрагимовича и вернул единоличное лидерство

    В матче 18-го тура Серии А «Милан» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:0.

    Оба гола в игре забил 39-летний нападающий гостей Златан Ибрагимович.

    Набрав три очка, миланцы снова стали единоличными лидерами чемпионата, оторвавшись от «Интера».

    Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

    Кальяри – Милан – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович (с пенальти), 7; 0:2 – Ибрагимович, 52.

    Удаление: нет – Салемакерс, 74.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10270

      DeStar 11 минут назад

      милан красавцы, еще вчера были прямо дном чес слово ,но так резко опа, и рвут все и вся. Красавцы! не знаю в чем успех, ибо состав ну.... такое себе вообще, но мне нравится) лишь бы не сдулись и в будущих сезонах снова не начали бороться за ЛЕ

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      Рейтинг: +629

      _MATRIX_ 1 час назад

      Вожак вернулся.

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