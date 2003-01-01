Серия А. «Милан» победил «Кальяри» благодаря дублю Ибрагимовича и вернул единоличное лидерство

В матче 18-го тура Серии А «Милан» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:0.

Оба гола в игре забил 39-летний нападающий гостей Златан Ибрагимович.

Набрав три очка, миланцы снова стали единоличными лидерами чемпионата, оторвавшись от «Интера».

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Кальяри – Милан – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ибрагимович (с пенальти), 7; 0:2 – Ибрагимович, 52.

Удаление: нет – Салемакерс, 74.

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