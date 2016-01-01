У Тухеля наивысший процент побед среди тренеров в истории Лиги 1

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1528

      Nevsky_RU 41 минуту назад

      Чёто забыли приписать что у Тухеля наивысшая стоимость состава в истории тренеров Лиги 1)) это важный нюансик))

      1
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      Рейтинг: -661

      СуперПАВ9 > Nevsky_RU 31 минуту назад

      Сравни сколько стоит состав гвардиолы

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