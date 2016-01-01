У Тухеля наивысший процент побед среди тренеров в истории Лиги 1

Чёто забыли приписать что у Тухеля наивысшая стоимость состава в истории тренеров Лиги 1)) это важный нюансик))
Томас Тухель выиграл с «ПСЖ» в чемпионате Франции 75,6 процента матчей.
Как сообщает GFFN, это лучший процент побед среди тренеров в истории Лиги 1.
- В четверг L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля из «ПСЖ».
- По информации Le Parisien, сумма компенсации за досрочное расторжение контракта – 7 миллионов евро.
- Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино.
- Сам Тухель хочет поработать в «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед».
Журналист Молина: Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»