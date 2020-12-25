У Тухеля наивысший процент побед среди тренеров в истории Лиги 1

Томас Тухель выиграл с «ПСЖ» в чемпионате Франции 75,6 процента матчей.

Как сообщает GFFN, это лучший процент побед среди тренеров в истории Лиги 1.

В четверг L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля из «ПСЖ».

По информации Le Parisien, сумма компенсации за досрочное расторжение контракта – 7 миллионов евро.

Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино .

. Сам Тухель хочет поработать в «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед».

Журналист Молина: Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»