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    Судья Иванов признался, что ужинал с представителями «Тамбова»

    Арбитр Сергей Иванов признался, что проводил вечер перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов»«Урал» в компании представителей команды хозяев в саранском ресторане Balcon.

    Иванов заявил, что не употреблял алкоголь (на столе стояла бутылка водки «Чистые росы» – прим. «Бомбардира») и не видел, заказывал ли кто-то спиртные напитки.

    Арбитр отмечает, что за одним столом с ним сидели сотрудники «Тамбова», среди которых был начальник команды Вячеслав Власов.

    Сообщается, что Иванов будет дисквалифицирован на два матча.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6250

      Старикан 7 минут назад

      Всё так просто, оказывается...подумаешь судья посидел перед матчем с представителями хозяев...скоро и деньги будут в открытую судьям не стесняясь передавать!

      0
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      Рейтинг: +3145

      Ганнибал Лектор 7 минут назад

      Но отсудил нормально, кстати, - Урал сам виноват, что не выиграл.

      0
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      Рейтинг: +12452

      alarm 38 минут назад

      в лучших тарасовских традициях. хотя не, те ещё и в баню повели бы.

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