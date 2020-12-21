Судья Иванов признался, что ужинал с представителями «Тамбова»

Всё так просто, оказывается...подумаешь судья посидел перед матчем с представителями хозяев...скоро и деньги будут в открытую судьям не стесняясь передавать!
Арбитр Сергей Иванов признался, что проводил вечер перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» – «Урал» в компании представителей команды хозяев в саранском ресторане Balcon.
Иванов заявил, что не употреблял алкоголь (на столе стояла бутылка водки «Чистые росы» – прим. «Бомбардира») и не видел, заказывал ли кто-то спиртные напитки.
Арбитр отмечает, что за одним столом с ним сидели сотрудники «Тамбова», среди которых был начальник команды Вячеслав Власов.
Сообщается, что Иванов будет дисквалифицирован на два матча.
- Видео из саранского ресторана появилось в телеграм-канале «Честность – не попрок».
- Ранее стало известно, что главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» Игорь Панин был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.
- Арбитра отстранили от работы на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса.
17 декабря. Ростовский арбитр Сергей Иванов вместе с ассистентами Дмитрием Березневым, Алексеем Ширяевым и Сергеем Куликовым готовятся к матчу «Тамбов» – «Урал» в ресторане Balcon в Саранске. Основное блюдо – бутылочка водки «Чистые росы». С ними инспектор матча Николай Иванов. pic.twitter.com/8D4INUuqQV— Андрей Меркин (@wasy_invalid) December 21, 2020