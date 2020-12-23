Судья Иванов признался, что ужинал с представителями «Тамбова»

Арбитр Сергей Иванов признался, что проводил вечер перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» – «Урал» в компании представителей команды хозяев в саранском ресторане Balcon.

Иванов заявил, что не употреблял алкоголь (на столе стояла бутылка водки «Чистые росы» – прим. «Бомбардира») и не видел, заказывал ли кто-то спиртные напитки.

Арбитр отмечает, что за одним столом с ним сидели сотрудники «Тамбова», среди которых был начальник команды Вячеслав Власов.

Сообщается, что Иванов будет дисквалифицирован на два матча.

Видео из саранского ресторана появилось в телеграм-канале «Честность – не попрок».

Ранее стало известно, что главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» Игорь Панин был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба. Арбитра отстранили от работы на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса.