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    Агент Карреры опроверг уход тренера из АЕКа

    Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера АЕКа Массимо Карреры, прокомментировал информацию об уходе итальянца со своего поста.

    «Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Может ли Каррера вернуться в «Спартак»? Возможно, но на данный момент он является тренером АЕКа. Нужно подождать», – рассказал агент.

    • Сообщалось, что итальянец близок к уходу из из греческого клуба.
    • После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.
    • Специалист возглавлял «Спартак» в 2016-18 годах, выиграв с ним РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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