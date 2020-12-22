Агент Карреры опроверг уход тренера из АЕКа

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера АЕКа Массимо Карреры, прокомментировал информацию об уходе итальянца со своего поста.

«Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Может ли Каррера вернуться в «Спартак»? Возможно, но на данный момент он является тренером АЕКа. Нужно подождать», – рассказал агент.