Евсеев: «Истерия «Спартака» высосана из пальца. Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...»

Бывший игрок «Спартака» Вадим Евсеев недоволен поведением москвичей после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Он смотрел игру с трибуны.

«Был на матче «Сочи» – «Спартак» и всe видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.

Знаете, когда я играл против «Спартака», все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Доменико Тедеско красиво говорит на камеру, – это одно. То, что люди видят, – другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами.

И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренером надо учиться у иностранцев. Константин Бесков из атакующего игрока Владимира Сочнова сделал потрясающего защитника, Олег Романцев из игрока атаки Рамиза Мамедова сделал потрясающего защитника, Виктор Прокопенко из нападающего Юрия Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Ильи Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака».

Будем учиться! Надо перенимать опыт», – написал Евсеев.

Тренер Евсеев с осени находится без работы, до этого был в «Уфе».

Главный тренер «Спартака» Тедеско брал серебро Бундеслиги, тренировал «Шальке» в Лиге чемпионов.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.