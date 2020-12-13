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    Евсеев: «Истерия «Спартака» высосана из пальца. Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...»

    Бывший игрок «Спартака» Вадим Евсеев недоволен поведением москвичей после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Он смотрел игру с трибуны.

    «Был на матче «Сочи» – «Спартак» и всe видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.

    Знаете, когда я играл против «Спартака», все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Доменико Тедеско красиво говорит на камеру, – это одно. То, что люди видят, – другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами.

    И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренером надо учиться у иностранцев. Константин Бесков из атакующего игрока Владимира Сочнова сделал потрясающего защитника, Олег Романцев из игрока атаки Рамиза Мамедова сделал потрясающего защитника, Виктор Прокопенко из нападающего Юрия Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Ильи Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака».

    Будем учиться! Надо перенимать опыт», – написал Евсеев.

    • Тренер Евсеев с осени находится без работы, до этого был в «Уфе».
    • Главный тренер «Спартака» Тедеско брал серебро Бундеслиги, тренировал «Шальке» в Лиге чемпионов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    13.12.2020 12:11
    Комментарии30
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      Рейтинг: +3468

      Puddle 2 часа назад

      Тут свинощёкий прав! Визгарь Педеско хотел перевести стрелки от позора на свою поросячую персону. А Димка Бородин молодец, потроллил этого карманного клоуна!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81348

      zigbert 3 часа назад

      Как бы Евсеев не иронизировал, до Тедеско ему еще далеко.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +846

      Sky Spartak 23 часа назад

      С Сочи игра не понравилась...С Зенитом только удача поможет...он явно сильнее...выход Спартака из обороны вообще угнетал....вынос...вынос....да брали к себе мяч и катали.... но нифига не получалось....как и контры на которые делают ставки...нет игроков хорошего уровня...или не тянут которые есть...

      0
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      Рейтинг: +929

      alll-1 13 декабря, 19:52

      вадик знатно лижет

      3
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      Рейтинг: +7262

      piligrim1986 13 декабря, 13:50

      иди в жопу, вадикъ

      2
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 13 декабря, 13:38

      Почитал здесь "комментарии"...
      Что скажу.
      Если действовать по логике тех, кто пишет, что, мол, Евсеев и тренировал непонятно кого, и сейчас безработный, потому никакой публичной оценки действиям тедескина, пресс-службы Спартака, "игре" всей команды в матче с "Сочи" просто не имеет право, отвечу: А САМИ ВЫ ТРЕНИРОВАЛИ ХОТЬ КОГО-НИБУДЬ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМАНД???
      Может, ИГРАЛИ на профессиональном уровне???
      Ведь ваше мнение о словах Евсеева высказано НА ОБЩЕДОСТУПНОМ САЙТЕ в интернете, куда свободно могут зайти и посмотреть и Президенты ФИФА и УЕФА, российские футбольные чиновники и пр., пр., пр. официальные лица, в т. ч. весьма далёкие от футбола.
      Получается, что мнение каждого из вас на этом сайте ОЗВУЧЕНО В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ!
      В таком случае, какого хрена вы ТУТ свои мнения высказываете, а не в узком кругу друзей за столом?
      Вы сами-то где-то играли на профессиональном уровне?
      Может, какую профессиональную команду тренировали и с ней добились громких успехов?
      А Евсеев тренировал! И САМ ИГРАЛ на самом высоком уровне.
      И КАК ИГРАЛ!
      Поэтому его мнение о матче, как ПРОФЕССИОНАЛА и как зрителя, мнение человека, самолично смотревшего матч с трибуны, очень интересно мне, например, было узнать.
      И с его оценкой матча я полностью согласен.

      9
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      Рейтинг: +1472

      Валерий2705 > derrik2000 13 декабря, 14:58

      Неожиданно от болельщика Спартака, слышать адекватную оценку! Респект!

      2
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > Валерий2705 13 декабря, 15:04

      Редко заходишь сюда, наверное, потому и удивляешься. ))

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      Рейтинг: +3439

      mopecekca > derrik2000 23 часа назад

      Ты ***** написал!

      2
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      Рейтинг: +7392

      alp 13 декабря, 13:30

      Евсеев прав. после каждого поражения спартак ищет крайнего..

      8
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 13:23

      Нынешний "Свинарник" это очень подлая команда. Причем, учит быть подлой её именно немецкий цiганенок. К примеру, наглядная картинка в отчетном матче была. Маслов с плачущим видом показал соплю на пальце. Надеясь что там окажется кровь.

      4
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      Рейтинг: +93

      aleks 265814 > Дедуктор 13 декабря, 18:10

      У маслова была разбита губа в кровь ,а если ты слепой тогда нюхай задницу это вылечит зрение

      1
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор > aleks 265814 13 декабря, 19:19

      При наличии крови игрока отправляют за боковую для остановки оной. Это непреложное правило. Изучай матчать, полудурок.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > aleks 265814 13 декабря, 19:46

      А тебе видимо этот метод помог . Но не стоит рекомендовать его незнакомым тебе людям .

      1
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      Рейтинг: +3439

      mopecekca > Дедуктор 23 часа назад

      заглохни, ****** и вспомни как твой кержаковед нос расковыривал

      2
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 13 декабря, 13:17

      Строителей автобусов не просили давать комментарии. Уже мы слышали из РФС мнение, что мол нужны российские тренеры. Даже евсеев тогда мог бы пригодиться, если ввести еще один лимит, теперь на тренеров - вот почему закукарекал евсеев против тедеско.

      0
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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 13 декабря, 12:58

      Возможно это первый шаг нового главного тренера Спартака.

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