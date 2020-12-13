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  • Евсеев: «Истерия «Спартака» высосана из пальца. Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...»

Евсеев: «Истерия «Спартака» высосана из пальца. Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...»

13 декабря 2020, 12:11
28

Бывший игрок «Спартака» Вадим Евсеев недоволен поведением москвичей после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Он смотрел игру с трибуны.

«Был на матче «Сочи» – «Спартак» и всe видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.

Знаете, когда я играл против «Спартака», все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Доменико Тедеско красиво говорит на камеру, – это одно. То, что люди видят, – другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами.

И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренером надо учиться у иностранцев. Константин Бесков из атакующего игрока Владимира Сочнова сделал потрясающего защитника, Олег Романцев из игрока атаки Рамиза Мамедова сделал потрясающего защитника, Виктор Прокопенко из нападающего Юрия Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Ильи Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака».

Будем учиться! Надо перенимать опыт», – написал Евсеев.

  • Тренер Евсеев с осени находится без работы, до этого был в «Уфе».
  • Главный тренер «Спартака» Тедеско брал серебро Бундеслиги, тренировал «Шальке» в Лиге чемпионов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Тедеско Доменико Евсеев Вадим
Комментарии (28)
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nik55
1607851578
ты пи---бол вот поэтому ты и без работы
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paracetamol
1607851628
Молодец, Вадим, все правильно сказал! А насчет Кутепа - пусть в нападении играет, хоть и не забьет, зато не привезет!
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JTherry
1607851709
Евсеев вставил свои пять копеек, куда его не просили: сам-то кого натренировал, чтобы играл отлично? вот именно - никого, и кроме "автобусов" - никаких тактических приемов на поле, "достойный ученик" Лексакова)) и даже из Уфы "попросили на выход"... зависть гложет, что не российские спецы работают в российских командах... очередь выстроилась - дайте порулить...)
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NewLife
1607854669
Строителей автобусов не просили давать комментарии. Уже мы слышали из РФС мнение, что мол нужны российские тренеры. Даже евсеев тогда мог бы пригодиться, если ввести еще один лимит, теперь на тренеров - вот почему закукарекал евсеев против тедеско.
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Дедуктор
1607854989
Нынешний "Свинарник" это очень подлая команда. Причем, учит быть подлой её именно немецкий цiганенок. К примеру, наглядная картинка в отчетном матче была. Маслов с плачущим видом показал соплю на пальце. Надеясь что там окажется кровь.
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alp
1607855447
Евсеев прав. после каждого поражения спартак ищет крайнего..
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derrik2000
1607855883
Почитал здесь "комментарии"... Что скажу. Если действовать по логике тех, кто пишет, что, мол, Евсеев и тренировал непонятно кого, и сейчас безработный, потому никакой публичной оценки действиям тедескина, пресс-службы Спартака, "игре" всей команды в матче с "Сочи" просто не имеет право, отвечу: А САМИ ВЫ ТРЕНИРОВАЛИ ХОТЬ КОГО-НИБУДЬ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМАНД??? Может, ИГРАЛИ на профессиональном уровне??? Ведь ваше мнение о словах Евсеева высказано НА ОБЩЕДОСТУПНОМ САЙТЕ в интернете, куда свободно могут зайти и посмотреть и Президенты ФИФА и УЕФА, российские футбольные чиновники и пр., пр., пр. официальные лица, в т. ч. весьма далёкие от футбола. Получается, что мнение каждого из вас на этом сайте ОЗВУЧЕНО В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ! В таком случае, какого хрена вы ТУТ свои мнения высказываете, а не в узком кругу друзей за столом? Вы сами-то где-то играли на профессиональном уровне? Может, какую профессиональную команду тренировали и с ней добились громких успехов? А Евсеев тренировал! И САМ ИГРАЛ на самом высоком уровне. И КАК ИГРАЛ! Поэтому его мнение о матче, как ПРОФЕССИОНАЛА и как зрителя, мнение человека, самолично смотревшего матч с трибуны, очень интересно мне, например, было узнать. И с его оценкой матча я полностью согласен.
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piligrim1986
1607856606
иди в жопу, вадикъ
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alll-1
1607878323
вадик знатно лижет
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zigbert
1607955281
Как бы Евсеев не иронизировал, до Тедеско ему еще далеко.
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