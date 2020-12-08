РФС исключил Максима Матюнина из списка судей

Российский футбольный союз исключил из списка судью Максима Матюнина.

«Исключить из списка судей, ассистентов судьи на матчи первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ и Кубка России с учeтом полученного представления Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2020 года: Максима Валерьевича Матюнина (1988 г.р., г. Москва)», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.