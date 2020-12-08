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РФС исключил Максима Матюнина из списка судей

8 декабря 2020, 18:34

Российский футбольный союз исключил из списка судью Максима Матюнина.

«Исключить из списка судей, ассистентов судьи на матчи первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ и Кубка России с учeтом полученного представления Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2020 года: Максима Валерьевича Матюнина (1988 г.р., г. Москва)», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

  • Сообщалось, что в отношении Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
  • Проверку в отношении судей проводит следственный департамент МВД России. Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба».
  • Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина
  • В этом сезоне Матюнин отсудил 4 матча ФНЛ..

Источник: сайт РФС
Россия. ФНЛ Матюнин Максим
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