РФС исключил Максима Матюнина из списка судей

Российский футбольный союз исключил из списка судью Максима Матюнина.
«Исключить из списка судей, ассистентов судьи на матчи первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ и Кубка России с учeтом полученного представления Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2020 года: Максима Валерьевича Матюнина (1988 г.р., г. Москва)», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.
- Сообщалось, что в отношении Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
- Проверку в отношении судей проводит следственный департамент МВД России. Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба».
- Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина
- В этом сезоне Матюнин отсудил 4 матча ФНЛ..
Источник: сайт РФС