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  • Шунин: «Черчесов прошел через большое давление перед ЧМ-2018. Справится и сейчас»

Шунин: «Черчесов прошел через большое давление перед ЧМ-2018. Справится и сейчас»

7 декабря 2020, 18:49
11

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о главном тренер сборной России Станиславе Черчесове.

— Много критики обрушилось на Черчесова, особенно после недавнего интервью.

— Большего давления, чем перед домашним чемпионатом мира, быть не может. Станислав Саламович через это прошел. Успешное выступление нашей сборной во многом зависело от работы тренерского штаба.

Если они тогда смогли собрать, подготовить и настроить команду, а давление было запредельным — смогут и сейчас. У меня нет в этом сомнений. У Черчесова опытный тренерский штаб, они знают, что нужно делать.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Динамо Россия Шунин Антон Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1607364829
Шунин ..этот Черчесов ещё ги разу отбор не проходил !
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zigbert
1607445809
Какая бы критика не была -главное результат.
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