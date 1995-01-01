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    Шунин: «Черчесов прошел через большое давление перед ЧМ-2018. Справится и сейчас»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о главном тренер сборной России Станиславе Черчесове.

    — Много критики обрушилось на Черчесова, особенно после недавнего интервью.

    — Большего давления, чем перед домашним чемпионатом мира, быть не может. Станислав Саламович через это прошел. Успешное выступление нашей сборной во многом зависело от работы тренерского штаба.

    Если они тогда смогли собрать, подготовить и настроить команду, а давление было запредельным — смогут и сейчас. У меня нет в этом сомнений. У Черчесова опытный тренерский штаб, они знают, что нужно делать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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