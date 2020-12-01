Чемпион Норвегии Хайкин: «Не знаю, буду ли ждать звонка от Черчесова, если позовет Израиль»

Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин не исключает возможности выступления за сборную Англии или Израиля.

«Жду ли я звонка от Черчесова? Честно говоря, пока не задумывался об этом. Но мне хотелось играть за сборную, у меня еще есть гражданство Израиля и Великобритании (да, теперь я могу выступать и за Англию).

Играя за сборную, ты повышаешь свой уровень как футболист, к тебе приковано еще больше внимания. Я к этому стремлюсь: хочу максимально реализовать свой потенциал.

Не знаю, буду ли я ждать звонка из сборной России, если позовет Израиль. Вообще не люблю слово «если». Сначала мне должны позвонить, выйти на меня или на клуб. Когда это сделают, будем разговаривать. Я бы очень хотел выступать за одну из национальных сборных.

Сыграть на Евро? Конечно, мечтаю. Мне кажется, каждый бы этого хотел, тем более я очень амбициозный человек. Поживем – увидим», – сказал Хайкин в интервью Sport24.

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