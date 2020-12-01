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    Чемпион Норвегии Хайкин: «Не знаю, буду ли ждать звонка от Черчесова, если позовет Израиль»

    Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин не исключает возможности выступления за сборную Англии или Израиля.

    «Жду ли я звонка от Черчесова? Честно говоря, пока не задумывался об этом. Но мне хотелось играть за сборную, у меня еще есть гражданство Израиля и Великобритании (да, теперь я могу выступать и за Англию).

    Играя за сборную, ты повышаешь свой уровень как футболист, к тебе приковано еще больше внимания. Я к этому стремлюсь: хочу максимально реализовать свой потенциал.

    Не знаю, буду ли я ждать звонка из сборной России, если позовет Израиль. Вообще не люблю слово «если». Сначала мне должны позвонить, выйти на меня или на клуб. Когда это сделают, будем разговаривать. Я бы очень хотел выступать за одну из национальных сборных.

    Сыграть на Евро? Конечно, мечтаю. Мне кажется, каждый бы этого хотел, тем более я очень амбициозный человек. Поживем – увидим», – сказал Хайкин в интервью Sport24.

    Чемпион Норвегии Хайкин: «Не тянет в РПЛ. Лучше аутсайдер АПЛ, чем чемпион России»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3303

      Гавроша 10 минут назад

      Зачем нам вообще это печатают?

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      Рейтинг: +2879

      raritet 28 минут назад

      Почему то Хайкин не назвал все сборные Мира и его окрестностей , за которые он мог бы выступать . Но если честно , никогда не слышал о нем. А текст такой , как будто он уровня Акинфеева. Тогда почему он не играет за армейцев, а за ".. забыл название команды из какой-то страны на Севере....

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      Рейтинг: +668

      Fusballer 1 час назад

      Приглашение в духе чабана будет - ноунейма из низших лиг и без достижений вызывать в сборную. Особенно если агент попросит))) И к Англии он каким боком? Фантазёр)))

      3
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      Рейтинг: +1931

      аларм дубль2 > Fusballer 41 минуту назад

      скоро из детсадов будут в сборную проситься!

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      Рейтинг: +157

      КаДеС 1 час назад

      Играй в Израиле. У нас достаточно тех, кто играть не за страну хочет, а чтоб просто "привлечь внимание".

      "Если ты выбираешь между мной и другим, то выбирай другого..."©

      1
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      Рейтинг: +289

      99-й 1 час назад

      не, еще вратарь нам точно не нужен, хватает

      2
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      Рейтинг: +668

      Fusballer > 99-й 1 час назад

      Да, Гилерме никто не заменит! Ну и Джанаева.

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