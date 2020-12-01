Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпион Норвегии Хайкин: «Не знаю, буду ли ждать звонка от Черчесова, если позовет Израиль»

Чемпион Норвегии Хайкин: «Не знаю, буду ли ждать звонка от Черчесова, если позовет Израиль»

1 декабря 2020, 12:54
14

Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин не исключает возможности выступления за сборную Англии или Израиля.

«Жду ли я звонка от Черчесова? Честно говоря, пока не задумывался об этом. Но мне хотелось играть за сборную, у меня еще есть гражданство Израиля и Великобритании (да, теперь я могу выступать и за Англию).

Играя за сборную, ты повышаешь свой уровень как футболист, к тебе приковано еще больше внимания. Я к этому стремлюсь: хочу максимально реализовать свой потенциал.

Не знаю, буду ли я ждать звонка из сборной России, если позовет Израиль. Вообще не люблю слово «если». Сначала мне должны позвонить, выйти на меня или на клуб. Когда это сделают, будем разговаривать. Я бы очень хотел выступать за одну из национальных сборных.

Сыграть на Евро? Конечно, мечтаю. Мне кажется, каждый бы этого хотел, тем более я очень амбициозный человек. Поживем – увидим», – сказал Хайкин в интервью Sport24.

Чемпион Норвегии Хайкин: «Не тянет в РПЛ. Лучше аутсайдер АПЛ, чем чемпион России»

Источник: Sport24
Россия Англия Израиль Хайкин Никита
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
99-й
1606816671
не, еще вратарь нам точно не нужен, хватает
Ответить
КаДеС
1606816904
Играй в Израиле. У нас достаточно тех, кто играть не за страну хочет, а чтоб просто "привлечь внимание". "Если ты выбираешь между мной и другим, то выбирай другого..."©
Ответить
Fusballer
1606817341
Приглашение в духе чабана будет - ноунейма из низших лиг и без достижений вызывать в сборную. Особенно если агент попросит))) И к Англии он каким боком? Фантазёр)))
Ответить
raritet
1606819327
Почему то Хайкин не назвал все сборные Мира и его окрестностей , за которые он мог бы выступать . Но если честно , никогда не слышал о нем. А текст такой , как будто он уровня Акинфеева. Тогда почему он не играет за армейцев, а за ".. забыл название команды из какой-то страны на Севере....
Ответить
BRO_football
1606821195
В Израиль иди. В сборной России тебе светит только место на скамейке запасных. Своих любимчиков - Джанаева и Гилерме Черчесов ни за что не прогонит. Да и Максименко с Сафоновым скоро подтянутся.
Ответить
Вомбат
1606821729
Вот уж кого у нас достаточно, так это вратарей. Кроме Акинфеева, который закончил со сборной, и Шунина, который уже там, в России имеются вратари не хуже их -- Сафонов, Максименко, Беленов, Дюпин, да и Лунев не вечно будет лечиться. Так что пусть не ждет этот Никита звонка от Черчесова, а спокойно едет на историческую родину.
Ответить
Nevsky_RU
1606822718
Какая связь между спортивными амбициями и сборной Израиля?
Ответить
Из Твери Леха
1606823932
Это сын Абрамовича?
Ответить
FanatSerj
1606826751
Был бы ты нападающим или аля второй "Головин" тогда бы дождался, а вратарей в сборной и так хватает, там даже "место вратаря, который жарит шашлык" и то занято. )))
Ответить
portero
1606840139
Хе-Хе надежды юношу питают... никто не зовёт и врядли позовёт.
Ответить
Главные новости
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
2
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
4
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
4
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
5
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
1
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
10
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
15
Все новости
Все новости
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
ФотоМората нашел новый клуб
19:18
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
10
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
15
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
7
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+