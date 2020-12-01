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    Чемпион Норвегии Хайкин: «Не тянет в РПЛ. Лучше аутсайдер АПЛ, чем чемпион России»

    Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин, ставший чемпионом Норвегии, рассказал о том, что не планирует возвращаться в РПЛ.

    «Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.

    Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Буде-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европу, меня не тянет в российский чемпионат.

    Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», – сказал Хайкин в интервью Sport24.

    • «Буде-Глимт» впервые в истории выиграл золотые медали чемпионата Норвегии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2474

      neveldomha 17 минут назад

      Один раз сыграл с резервным составом Милана, получил три штуки за шиворот и до сих пор не отпускает.

      0
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      Рейтинг: +3303

      Гавроша 21 минуту назад

      Я и не знал, что такой вообще есть!

      0
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      Рейтинг: +1634

      ItalianFootball 28 минут назад

      Да из чемпионата Норвегии видно все. А карточка игрока, тут, на Бомбардире до сих пор считает, что Кубань играет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2659

      general.lizyukov 34 минуты назад

      да кому ты тут нужен
      ещё б из чемпионата Андорры писал

      1
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      Рейтинг: +526

      ZEVS71 > general.lizyukov 29 минут назад

      Точняк. Пусть у себя сидит, тухлую селедку жрет

      0
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      Рейтинг: +1370

      Алехсбургер. 1 час назад

      Хайкин..Никита..
      Оксюморон какой-то..)

      (не перепутайте,придурки))

      0
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus 1 час назад

      #анипошолбынахер

      1
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      Рейтинг: +26943

      zra78 1 час назад

      Это ширма... боится признать что бездарь

      0
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      Рейтинг: +2821

      Axe111 2 часа назад

      Здравый,адекватный человек! Пока...

      0
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      Рейтинг: +10766

      Skull_Boy 2 часа назад

      Хоть у кого то мозг работает в правильном русле

      1
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      Рейтинг: +18436

      bset 3 часа назад

      Ого, как же это так получается, что россиянина без лимита есть мотивация играть в Европе, а у россиянина с лимитом его нет? Как же так, дорогие чиновники, что же случилось? Ваш лимит обосрался что ли?

      2
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      Рейтинг: +7222

      alp > bset 3 часа назад

      дак который год уже обсирается... с каждым годом все жиже и жиже....

      3
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      Рейтинг: +18436

      bset > alp 2 часа назад

      Только в нормальных странах, если результаты отрицательные, чиновник уходит в отставку, а на его место приходит другой. В России же после неудачи чиновник говорит, что во всем виноваты США и Европа, а вообще у нас "особый путь", получает премию и продолжает работать дальше. Пока совсем футбол не развалится с концами.

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