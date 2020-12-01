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  • Чемпион Норвегии Хайкин: «Не тянет в РПЛ. Лучше аутсайдер АПЛ, чем чемпион России»

Чемпион Норвегии Хайкин: «Не тянет в РПЛ. Лучше аутсайдер АПЛ, чем чемпион России»

1 декабря 2020, 10:52
17

Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин, ставший чемпионом Норвегии, рассказал о том, что не планирует возвращаться в РПЛ.

«Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.

Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Буде-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европу, меня не тянет в российский чемпионат.

Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», – сказал Хайкин в интервью Sport24.

  • «Буде-Глимт» впервые в истории выиграл золотые медали чемпионата Норвегии.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Хайкин Никита
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1606812985
Хоть у кого то мозг работает в правильном русле
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zra78
1606815143
Это ширма... боится признать что бездарь
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Боцман59rus
1606815317
#анипошолбынахер
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general.lizyukov
1606818943
да кому ты тут нужен ещё б из чемпионата Андорры писал
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ItalianFootball
1606819298
Да из чемпионата Норвегии видно все. А карточка игрока, тут, на Бомбардире до сих пор считает, что Кубань играет.
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neveldomha
1606819945
Один раз сыграл с резервным составом Милана, получил три штуки за шиворот и до сих пор не отпускает.
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AtticusFinch1
1606821265
А сколько налетело агрессоров на парня,мол кому ты нужен... А чем он не прав? Как обсерать рпл,когда мы летим в лч или сборной,так таких героев куча, а как слышать это от парня из чемпионата не столь престижного...так сразу опомнились.Да с нашим уровнем рпл нас скоро не только Бельгия и Нидерланды обгонят, так и Норвегия оставит ни с чем.Лучше набивать шишки в ле с Миланом или бороться в аутсайдерах апл,чем смотреть нашу продажную рпл с автобусами и клубами на грани банкротства и жрущие деньги из бюджета,с лидерами, которые ни Брюгге ни Феенорд обыграть не могут,за то наши малолетние долбазвоны с 20 лет получают лямы баксов и имеют блат за место в основе.Так лучше чемпионат Норвегии с возможностью заиграть в Европе,чем псевдочемпионы и сраный лимит с миллионерами
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BRO_football
1606821666
Правильно говорит. РПЛ - помойка. Только карьеру себе загубишь. Оставайся в Норвегии. Зря, конечно, российские СМИ о нём заговорили. Сейчас ведь российские клубы засыпят Будe-Глимт предложениями о покупке. И, я уверен, цены будут весьма приемлемыми и норвежцам будет трудно отказаться. Ведь наши клубы любят выкупать россиян из Европы, которые добились хоть каких-нибудь нормальных результатов. Своих футболистов до сих пор не научились выращивать.
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Рубинище
1606839961
Молодец, нечего карьеру портить
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Kokmarov
1607107602
Пусть играет где хочет, станет топовым вратарем - возьмем в сборную, в хороший клуб еще попасть надо. А на счет РПЛ, предложат бабки на лыжах летом приедет из Норвегии, пока не предлагают, можно и пантоваться.
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