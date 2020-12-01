Чемпион Норвегии Хайкин: «Не тянет в РПЛ. Лучше аутсайдер АПЛ, чем чемпион России»

Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин, ставший чемпионом Норвегии, рассказал о том, что не планирует возвращаться в РПЛ.

«Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.

Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Буде-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европу, меня не тянет в российский чемпионат.

Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», – сказал Хайкин в интервью Sport24.