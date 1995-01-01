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    Николич – о словах Черчесова про Миранчуков: «Критика – это нормально в футболе»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своем отношении к заявлению коллеги из сборной России Станислава Черчесова о братьях Алексее и Антоне Миранчуках.

    – Что думаете о высказывании Черчесова о братьях Миранчуках?

    – Критика – это нормально в футболе. Главный тренер сборной – опытный специалист, который добился успехов в России. Я уважаю своих коллег и занимаюсь своей командой. У каждого тренера возникают проблемы и вопросы.

    • Ранее Черчесов раскритиковал Миранчуков, заявив, что «этот золотой актив уже должен что-то делать».
    • Также тренер сборной в похожем ключе высказался о Федоре Чалове. ЦСКА ответил ему публикацией на официальном сайте.

    Николич – после ничьей в Мадриде: «Я не счастлив и не зол»

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5955

      Alekxei Z. 28 минут назад

      Да не критиковал никого Черчесов. Казанский назвал их "золотым фондом", ну тренер и сказал что пора себя им проявлять хоть немного , до "позолоты". Всё верно. Шансы им , хоть и мало , но даётся , а отдачи никакой.

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      Рейтинг: +6814

      FanatSerj 30 минут назад

      Ну Антон то не так уж сильно и золотом отблескивал на фоне Алексея. Опять же сам Николич его заменил, а не того же Крыховяка.
      А Алексей после травмы считай только подошел да и в Аталанте без особой практики, явно ещё не в своих возможных кондициях.

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      Рейтинг: +5955

      Alekxei Z. > FanatSerj 26 минут назад

      Ну давайте по чесноку , никогда Миранчук Ал. в сборной не выделялся. В Локо блеснёт , как в сборной , куда всё деётся.

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      Рейтинг: +180

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Лучше бы лысый молчал...

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