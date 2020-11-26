Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Николич – о словах Черчесова про Миранчуков: «Критика – это нормально в футболе»

Николич – о словах Черчесова про Миранчуков: «Критика – это нормально в футболе»

26 ноября 2020, 09:15
7

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своем отношении к заявлению коллеги из сборной России Станислава Черчесова о братьях Алексее и Антоне Миранчуках.

– Что думаете о высказывании Черчесова о братьях Миранчуках?

– Критика – это нормально в футболе. Главный тренер сборной – опытный специалист, который добился успехов в России. Я уважаю своих коллег и занимаюсь своей командой. У каждого тренера возникают проблемы и вопросы.

  • Ранее Черчесов раскритиковал Миранчуков, заявив, что «этот золотой актив уже должен что-то делать».
  • Также тренер сборной в похожем ключе высказался о Федоре Чалове. ЦСКА ответил ему публикацией на официальном сайте.

Николич – после ничьей в Мадриде: «Я не счастлив и не зол»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Миранчук Алексей Миранчук Антон Черчесов Станислав Николич Марко
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Korsar_03
1606373094
Лучше бы лысый молчал...
Ответить
FanatSerj
1606375454
Ну Антон то не так уж сильно и золотом отблескивал на фоне Алексея. Опять же сам Николич его заменил, а не того же Крыховяка. А Алексей после травмы считай только подошел да и в Аталанте без особой практики, явно ещё не в своих возможных кондициях.
Ответить
Вомбат
1606382650
Хоть Черчесов никого особо и не критиковал, ЦСКА на своем официальном сайте завяил, что он "оскорбил" Чалова предложением "сделать хоть что-нибудь в сборной". ЦСКА официально заявил, что Черчесов физрук и смотрит на футбольное поле из ворот, хотя должен смотреть сверху. По-моему вся эта история, если забыть про времена до 2019, выглядит мерзко. Нынешний ЦСКА с его разгромами от Лудогорцев и Фейеноордов -- позор российского футбола. Нынешний Черчесов с его серией без побед, но с манекеном и пенсионером на все случаи жизни -- точно такой же позор. И вот два главных позорника, Гинер и Черчесов, от которых всех адекватных любителей футбола уже тошнит, взялись воевать между собой через СМИ. И походу оба не понимают как убого и жалко они оба при этом выглядят.
Ответить
Decorhome
1606383612
Очень нравится этот тренер.
Ответить
Главные новости
Аленичев – о «Спартаке»: «Если будет так продолжать, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
4
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+