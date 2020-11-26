Николич – о словах Черчесова про Миранчуков: «Критика – это нормально в футболе»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своем отношении к заявлению коллеги из сборной России Станислава Черчесова о братьях Алексее и Антоне Миранчуках.

– Что думаете о высказывании Черчесова о братьях Миранчуках?

– Критика – это нормально в футболе. Главный тренер сборной – опытный специалист, который добился успехов в России. Я уважаю своих коллег и занимаюсь своей командой. У каждого тренера возникают проблемы и вопросы.

Ранее Черчесов раскритиковал Миранчуков, заявив, что «этот золотой актив уже должен что-то делать».

Также тренер сборной в похожем ключе высказался о Федоре Чалове. ЦСКА ответил ему публикацией на официальном сайте.

Николич – после ничьей в Мадриде: «Я не счастлив и не зол»