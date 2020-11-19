Сборная России впервые проиграла в Белграде

Сборная России была разгромлена Сербией со счетом 0:5 в матче шестого тура Лиги наций.

Игра прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич».

Для россиян это поражение стало первым в истории в сербской столице.

Ранее сборная России провела три матча в Белграде, одержав в них две победы и один раз сыграв вничью.

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