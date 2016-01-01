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    Сборная России имеет худшую серию без побед с 2018 года

    Сборная России была разгромлена Сербией со счетом 0:5 в матче шестого тура Лиги наций.

    Команда Станислава Черчесова на смогла победить в шестой игре подряд – три ничьи и три поражения.

    Это худшая безвыигрышная серия россиян с 2018 года – тогда она остановилась на отметке в семь матчей.

    • Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
    • Команда опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.
    • Россияне финишировали вторыми в группе Лиги наций и не вышли в дивизион А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16444

      silver29 55 минут назад

      Не правда, тренер орденоносец не может быть физруком (((( хотя если приглядеться усы-то не настоящие.

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