Россия – худшая команда Лиги наций среди занявших второе место, кроме Лихтенштейна

Ну да, вот такой у нас футбол. Но наверное этот вид спорта просто самое яркое отражение всей нашей прогнившей системы. Постоянно говорится, в том числе с высоких трибун, что организацию футбола в нашей стране надо кардинально менять, но дальше разговоров ничего не происходит и навряд ли произойдет при нынешней автократии. Звучит пессимистично, но как есть.
Сборная России финишировала в группе Лиги наций на втором месте, набрав восемь очков в шести турах.
Это худший результат среди команд, занявших в турнире вторые места в группах с четырьмя участниками.
Сборная Лихтенштейна заработала пять баллов в четырeх играх, но ее группа состояла из трех команд.
Россия потерпела самое крупное поражение за 16 лет
Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022
Сборная России имеет худшую серию без побед с 2016 года