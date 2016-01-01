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    Россия – худшая команда Лиги наций среди занявших второе место, кроме Лихтенштейна

    Сборная России финишировала в группе Лиги наций на втором месте, набрав восемь очков в шести турах.

    Это худший результат среди команд, занявших в турнире вторые места в группах с четырьмя участниками.

    Сборная Лихтенштейна заработала пять баллов в четырeх играх, но ее группа состояла из трех команд.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +25484

      oyabun 4 минуты назад

      Ну да, вот такой у нас футбол. Но наверное этот вид спорта просто самое яркое отражение всей нашей прогнившей системы. Постоянно говорится, в том числе с высоких трибун, что организацию футбола в нашей стране надо кардинально менять, но дальше разговоров ничего не происходит и навряд ли произойдет при нынешней автократии. Звучит пессимистично, но как есть.

      0
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      Рейтинг: +4825

      Добрый Бобер 6 минут назад

      Рост уровня футбола после ЧМ-2018 на лицо.

      1
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      Рейтинг: +33

      msh88 9 минут назад

      Хуже может быть только если Сан_Марино одержит тяжелейшую историческую единственную победу над соперником и этим соперником будет сборная России

      1
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      Рейтинг: +2099

      AZ 13 минут назад

      Не, ну Лихтенштейн же обогнали... Значит все нормально... Задача выполнена...

      3
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      Рейтинг: +34

      aleks 265814 16 минут назад

      Пока будут привлекаться самые лучшие защитники Дивеев ,пенсионер Жирков, Караваев.опорник Оздоев ,нападающий Заболотный ,лучший вратарь ( по версии физрука Стаса) у нас будет все время 5-0

      2
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      Рейтинг: +16444

      silver29 22 минуты назад

      Мыльные пузыри конечно красивые, но всегда лопаются (((((

      3
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      Рейтинг: +10602

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Вот наш уровень, если Молдова уже стала боком, то эти могут и нервы потрепать покорителей Сан-Марино

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