Россия – худшая команда Лиги наций среди занявших второе место, кроме Лихтенштейна

Сборная России финишировала в группе Лиги наций на втором месте, набрав восемь очков в шести турах.

Это худший результат среди команд, занявших в турнире вторые места в группах с четырьмя участниками.

Сборная Лихтенштейна заработала пять баллов в четырeх играх, но ее группа состояла из трех команд.

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