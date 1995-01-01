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    Гончаренко: «Нельзя думать, что со «СКА» будет легко. Все команды Юрана боевитые и играют с куражом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником «армейцев» станет «СКА-Хабаровск».

    — Мы не должны забывать, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал». Его команды играют с куражом.

    Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Это кубковая встреча, здесь все возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что со «СКА-Хабаровск» будет нелегко.

    — Игра намечена на 20-21 февраля. Это осложнит подготовку к чемпионату из-за того, что придется в привычный график сборов вносить коррективы?

    — Нет, об этом нельзя задумываться. Тем более мы надеемся выйти из группы Лиги Европы, и тогда на февраль добавятся игры плей-офф. Посмотрим, каким в итоге будет наш график в феврале, но возможно, что игра, наоборот, хорошо впишется в календарь и поможет лучше подготовиться к чемпионату.

    • ЦСКА сыграет со «СКА-Хабаровском» на «ВЭБ-Арене».
    • Матч состоится 20-21 февраля.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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