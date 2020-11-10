Гончаренко: «Нельзя думать, что со «СКА» будет легко. Все команды Юрана боевитые и играют с куражом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей станет «СКА-Хабаровск».

— Мы не должны забывать, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал». Его команды играют с куражом.

Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Это кубковая встреча, здесь все возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что со «СКА-Хабаровск» будет нелегко.

— Игра намечена на 20-21 февраля. Это осложнит подготовку к чемпионату из-за того, что придется в привычный график сборов вносить коррективы?

— Нет, об этом нельзя задумываться. Тем более мы надеемся выйти из группы Лиги Европы, и тогда на февраль добавятся игры плей-офф. Посмотрим, каким в итоге будет наш график в феврале, но возможно, что игра, наоборот, хорошо впишется в календарь и поможет лучше подготовиться к чемпионату.

ЦСКА сыграет со «СКА-Хабаровском» на «ВЭБ-Арене».

Матч состоится 20-21 февраля.

Юран: «Что, клубы РПЛ разучатся играть после нескольких часов перелета? Это просто отмазки»