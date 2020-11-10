Юран: «Что, клубы РПЛ разучатся играть после нескольких часов перелета? Это просто отмазки»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал жеребьевку Кубка России.

«Многие клубы говорили про перелеты к нам. Знаете, это самое простое, что можно сказать. Что они, в футбол разучатся играть после нескольких часов в самолете? Это мне всегда нравится! Мы же летаем и играем. Обыгрываем Брянск, хотя летели семь часов, а потом еще столько же ехали на автобусе. Просто отмазки! Если проигрывают, сразу начинают: «Ну, вот, мы же летели». Это не по спортивному принципу», – сказал Юран.