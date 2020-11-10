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    Юран: «Что, клубы РПЛ разучатся играть после нескольких часов перелета? Это просто отмазки»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал жеребьевку Кубка России.

    «Многие клубы говорили про перелеты к нам. Знаете, это самое простое, что можно сказать. Что они, в футбол разучатся играть после нескольких часов в самолете? Это мне всегда нравится! Мы же летаем и играем. Обыгрываем Брянск, хотя летели семь часов, а потом еще столько же ехали на автобусе. Просто отмазки! Если проигрывают, сразу начинают: «Ну, вот, мы же летели». Это не по спортивному принципу», – сказал Юран.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10492

      Skull_Boy 1 час назад

      Видно батенька вы полнейший олигофрен и вам срочно в школу на переобучение и если уже доказано, что 2 часа и соседняя смена пояса уже тотально влияют на организм

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