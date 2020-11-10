Ахметов: «Когда выпал «СКА-Хабаровск», подумал — как хорошо, что ЦСКА играет дома!»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

«Когда выпал «СКА-Хабаровск», сразу подумал — как хорошо, что играем дома! В Кубке не бывает простых матчей. Тем более хабаровчане обыграли «Рубин», они постоянно успешно играют в кубках, каждый год претендуют на выход в премьер-лигу. Игра будет непростой. Думаю, они отдадут все силы, чтобы не проиграть. Нам, в свою очередь, надо будет отнестись к этому матчу со всей серьезностью и пройти дальше», – приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.