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    Ахметов: «Когда выпал «СКА-Хабаровск», подумал — как хорошо, что ЦСКА играет дома!»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

    «Когда выпал «СКА-Хабаровск», сразу подумал — как хорошо, что играем дома! В Кубке не бывает простых матчей. Тем более хабаровчане обыграли «Рубин», они постоянно успешно играют в кубках, каждый год претендуют на выход в премьер-лигу. Игра будет непростой. Думаю, они отдадут все силы, чтобы не проиграть. Нам, в свою очередь, надо будет отнестись к этому матчу со всей серьезностью и пройти дальше», – приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.

    • Матчи 1/8 финала Кубка состоятся 20-21 февраля.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +610

      ARSteven89 2 часа назад

      Жаль, что не в Хабаровске! Стадион имени Ленина прост, уютен и прекрасен, но в феврале с Амура дует, конечно, знатно)))

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