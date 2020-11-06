Хохлов – о еврокубках: «Проваливаются все, но кто-то глубже, как мы»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру российских клубов в еврокубках.

«Я бы не стал грести всех под одну гребенку. У «Краснодара» вообще дебют в Лиге чемпионов, а они столкнулись с колоссальными проблемами в составе. Ту модель, которую там наигрывали, сейчас просто невозможно реализовать, потому что футболисты необходимые для этого отсутствуют из-за травм и болезней.

Что касается «Локомотива» и «Зенита», то по игре они выступают достаточно достойно. Понимаю, что в футболе главное это результат, но не могу это не отметить.

«Локомотив» с «Баварией» по содержанию провел великолепную игру и имел моменты, чтобы ту встречу выиграть. С «Атлетико» он сыграл тоже хорошо. «Зенит» против «Лацио» провел качественный матч, но досадная ошибка Ловрена свела все на нет.

Не стал бы драматизировать. Проваливаются все. Тот же «ПСЖ», например. Да, второй сезон подряд выступление наших в Европе получается неприятным, но я бы этот год вообще вынес бы за скобки, потому что такой ситуации прежде не было нигде и никогда. И кто нашел ключ к некоему балансу, у кого скамейка длиннее, тот и будет лучше выглядеть. А кто-то проваливается глубже, как мы», – сказал Хохлов.