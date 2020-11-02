Максименко, Чалов и Шапи – в заявке молодежной сборной России на матчи с Венгрией и Словенией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на товарищеские матчи против Венгрии и Словении.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»)

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Молодежная сборная России сыграет в гостях с Венгрией 13 октября.

Матч со сборной Словении состоится 17 октября в Мариборе.

Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией