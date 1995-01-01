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    Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes

    Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире не старше 21 года.

    Первое место занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого издание оценило в 183,3 миллиона евро.

    Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 183,3 млн евро;

    2. Жоау Фелиш, «Атлетико» – 104 млн евро;

    3. Кай Хаверц, «Челси» – 98 млн евро;

    4. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 88,3 млн евро;

    5. Матейс де Лигт, «Ювентус» – 86,8 млн евро;

    6. Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд – 86,6 млн евро;

    7. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд – 68,3 млн евро;

    8. Ашраф Хакими, «Интер» – 66,3 млн евро;

    9. Виктор Осимхен, «Наполи» – 63 млн евро;

    10. Ферран Торрес, «Манчестер Сити» – 57,7 млн евро.

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    Источник: Forbes

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