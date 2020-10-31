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Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes

31 октября 2020, 13:25

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире не старше 21 года.

Первое место занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого издание оценило в 183,3 миллиона евро.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 183,3 млн евро;

2. Жоау Фелиш, «Атлетико» – 104 млн евро;

3. Кай Хаверц, «Челси» – 98 млн евро;

4. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 88,3 млн евро;

5. Матейс де Лигт, «Ювентус» – 86,8 млн евро;

6. Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд – 86,6 млн евро;

7. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд – 68,3 млн евро;

8. Ашраф Хакими, «Интер» – 66,3 млн евро;

9. Виктор Осимхен, «Наполи» – 63 млн евро;

10. Ферран Торрес, «Манчестер Сити» – 57,7 млн евро.

Источник: Forbes
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