Соболев выбыл из строя «Спартака» на три недели из-за травмы мениска

«Спартак» рассказал о ситуации с травмированными после матча элитного раунда Кубка России с «Енисеем» (0:1).

«В матче группового турнира Кубка России против «Енисея» нападающий Эсекель Понсе был заменен из-за повреждения. У аргентинца есть подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование.

К сожалению, во время одной из тренировок получил травму другой нападающий «Спартака» Александр Соболев. У него диагностировано повреждение мениска. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель.

В то же время к тренировкам в общей группе приступили защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Наш капитан отбыл положенный срок самоизоляции, а француз восстановился после мышечного повреждения», – сообщает пресс-служба московского клуба.

«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала.

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