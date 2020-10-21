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    Соболев выбыл из строя «Спартака» на три недели из-за травмы мениска

    «Спартак» рассказал о ситуации с травмированными после матча элитного раунда Кубка России с «Енисеем» (0:1).

    «В матче группового турнира Кубка России против «Енисея» нападающий Эсекель Понсе был заменен из-за повреждения. У аргентинца есть подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование.

    К сожалению, во время одной из тренировок получил травму другой нападающий «Спартака» Александр Соболев. У него диагностировано повреждение мениска. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель.

    В то же время к тренировкам в общей группе приступили защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Наш капитан отбыл положенный срок самоизоляции, а француз восстановился после мышечного повреждения», – сообщает пресс-служба московского клуба.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: -600

      СуперПАВ9 44 минуты назад

      Соболев это стеклянная версия Дзюбы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2228

      Puddle 1 час назад

      Бестолковый бол-бой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25258

      oyabun 1 час назад

      Очень фиговая новость. Из 3-х нападающих - Соболев, Понсе, Ларссон - в строю остался только 1. Кокорина к нападающим причислить не могу, слишком уж слабо он сейчас играет. Кроме этого непонятно, будут ли готовы играть Жиго с Джикией к игре с Краснодаром?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9428

      alarm 1 час назад

      соболев тоже решил последовать примеру кокорина и стал косить от игр за самый позорный клуб))

      -1
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      Рейтинг: +3712

      afw13 > alarm 29 минут назад

      за самый позорный клуб Соболев никак сыграть не сможет, он уже заигран за Спартак в этом сезоне.

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