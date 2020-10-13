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  • Антон Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»

Антон Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»

13 октября 2020, 14:15
21

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал об общении с братом Алексеем и желании играть за европейский клуб.

«Каждый день на связи. Он уже готов на 100%. Ждет возвращения игроков после сборной и будет готовиться к матчу с «Наполи». Стал ли отъезд брата мотивацией для меня? Естественно, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. У меня всегда были такие мысли, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Я по нему скучаю, хочу поскорее с ним здесь увидеться и посмотреть, что в нем изменилось», — передает слова Миранчука Sport24.

  • Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в это трансферное окно.
  • Он пока не провел ни одной игры за новую команду из-за травмы.
  • Ближайший матч «Аталанты» – 17 октября против «Наполи».

Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия Локомотив Аталанта Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (21)
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Garrincha58
1602588562
братаны!
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"supermax"
1602590185
мысли об отъезде есть...а мыслей о понижении в зарплате нет (С) Долар Кузяев ...ахах
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filosof sparty
1602591630
О как контрастирует со всякими там Оздоевыми...
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mdu86
1602597161
Сейчас где-то усмехнулся Оздоев, подписывая контракт с Зенитом )) "Таити, Таити. А нас и здесь неплохо кормят!.." (с)
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seth343
1602597745
Скажи это оздоеву))))
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Spartak Piter
1602597990
Шлюбка и тут не плохо кошели поворует
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NewLife
1602598352
Куда только смотрит комсомол и профсоюз ? В футбольные клубы еще не назначили зам.политов по патриотическому воспитанию ?
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Dr.Metal
1602605773
А без Алексея и Антон вышел на первые роли, теперь и ему внимания больше стало
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neveldomha
1602740199
Чехия, Румыния, Словения и тд. и т.п. - это тоже европа и там тоже играют в профессиональный футбол. Неужели уважающему себя футболисту охота играть в этих чемпионатах? Ну смешно же. Когда даете интервью уточняйтесь. В топовых чемпионатах, а не в европе. Это все равно что сказать, что хочу работать в газпроме. Хочешь, ну тогда бери швабру и драй полы.
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slavа0508
1602741454
Да сразу валите,не хер здесь в ожиданиях Европы номер отбывать,ходят по полю как пенсионеры,ну бывают в дерби побегают и всё,,А мы наберём себе в чемпионат каких нибудь Ефиопов будет и дешевле и смотреть интересней,,,,
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