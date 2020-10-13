Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Антон Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал об общении с братом Алексеем и желании играть за европейский клуб.

    «Каждый день на связи. Он уже готов на 100%. Ждет возвращения игроков после сборной и будет готовиться к матчу с «Наполи». Стал ли отъезд брата мотивацией для меня? Естественно, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. У меня всегда были такие мысли, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Я по нему скучаю, хочу поскорее с ним здесь увидеться и посмотреть, что в нем изменилось», — передает слова Миранчука Sport24.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в это трансферное окно.
    • Он пока не провел ни одной игры за новую команду из-за травмы.
    • Ближайший матч «Аталанты» – 17 октября против «Наполи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3821

      NewLife 12 минут назад

      Куда только смотрит комсомол и профсоюз ? В футбольные клубы еще не назначили зам.политов по патриотическому воспитанию ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -520

      Spartak Piter 18 минут назад

      Шлюбка и тут не плохо кошели поворует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      seth343 22 минуты назад

      Скажи это оздоеву))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3295

      InterMilLano1908 30 минут назад

      Намек на Кузяева?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3169

      mdu86 32 минуты назад

      Сейчас где-то усмехнулся Оздоев, подписывая контракт с Зенитом ))
      "Таити, Таити. А нас и здесь неплохо кормят!.." (с)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8606

      alex1951 37 минут назад

      Антошка,Антошка ,пошли копать картошку........но это так ,припев....
      А по сути дела сообчу : Ты уже побывал в Европе и цацкались с тобой,как с хрустальной вазой.....не заценил,да и команде не помог.....
      А рваться в топовые чемпионаты тебе......не смешите мои тапочки...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3169

      mdu86 > alex1951 21 минуту назад

      Товарисч, вы о чём? О какой Европе идёт речь? Если про эстонскую Левадию в 2016 году, так тогда не пойму что значит "...да и команде не помог..."? Если не ошибаюсь, стал лучшим бомбардиром с 14 голами в чемпионате и 1 в еврокубках...
      Вы случаем со Смоловым не путаете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Вальдемар IV 1 час назад

      смолов уже съездил и больше не хочет или не зовут, он к какой категории относится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4337

      filosof sparty 2 часа назад

      О как контрастирует со всякими там Оздоевыми...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18484

      Боцман59rus 2 часа назад

      У наших только при завершении карьеры...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17198

      bset 2 часа назад

      Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

      Оздоев себя явно не уважает

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru