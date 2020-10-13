Антон Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал об общении с братом Алексеем и желании играть за европейский клуб.

«Каждый день на связи. Он уже готов на 100%. Ждет возвращения игроков после сборной и будет готовиться к матчу с «Наполи». Стал ли отъезд брата мотивацией для меня? Естественно, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. У меня всегда были такие мысли, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Я по нему скучаю, хочу поскорее с ним здесь увидеться и посмотреть, что в нем изменилось», — передает слова Миранчука Sport24.