Антон Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»

Куда только смотрит комсомол и профсоюз ? В футбольные клубы еще не назначили зам.политов по патриотическому воспитанию ?
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал об общении с братом Алексеем и желании играть за европейский клуб.
«Каждый день на связи. Он уже готов на 100%. Ждет возвращения игроков после сборной и будет готовиться к матчу с «Наполи». Стал ли отъезд брата мотивацией для меня? Естественно, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. У меня всегда были такие мысли, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Я по нему скучаю, хочу поскорее с ним здесь увидеться и посмотреть, что в нем изменилось», — передает слова Миранчука Sport24.
- Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в это трансферное окно.
- Он пока не провел ни одной игры за новую команду из-за травмы.
- Ближайший матч «Аталанты» – 17 октября против «Наполи».