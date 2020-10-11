Лига наций. Армения сыграла вничью с Грузией, Байрамян и Мхитарян забили по голу

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Армении сыграла вничью с Грузией. На 6-й минуте встречи счет открыл Хорен Байрамян. Ника Качарава сравнял счет в начале второго тайма. На 74-й минуте Торнике Окриашвили вывел грузинскую команду вперед. Генрих Мхитарян на 89-й минуте реализовал пенальти и спас армянскую команду от проигрыша.

Лига наций. Лига С. 3-й тур

Армения – Грузия – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Байрамян, 6; 1:1 – Качарава, 46; 1:2 – Окриашвили, 74; 2:2 – Мхитарян (89, пенальти).

Литва – Белоруссия – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Новиковас, 7; 1:1 – Лисакович, (59, пенальти); 1:2 – Сачивко, 66; 2:2 – Лаукжямис, 75.

Эстония – Северная Македония – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кууск (3, автогол ), 1:1 – Саппинен, 33; 2:1 – Саппинен, 61; 3:1 – Лийвак, (76, пенальти), 3:2 – Пандев, 80; 3:3 – Зайков, 87.