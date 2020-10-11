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Расписание матчей
Литва - Беларусь
Литва - Беларусь: обзор матча 11 октября 2020
Литва
11.10.2020, воскресенье, 19:00
, группа C4, 3 тур
2 : 2
Завершен
Беларусь
7'
А. Новиковас
75'
К. Лаукжемис
59'
В. Лисакович (П)
66'
А. Сачивко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Беларусь
Конец матча
Желтая карточка
М. Воробьевас
90'
Желтая карточка
М. Дапкус
88'
80'
Замена
А. Хачатурян
️️️️
М. Эбонг
80'
Замена
И. Бахар
️️️️
И. Стасевич
ГОЛ! 2:2!
К. Лаукжемис
Пас отдал
Ю. Ласицкас
75'
Замена
М. Дапкус
️️️️
Д. Шимкус
72'
Замена
П. Голубицкас
️️️️
Г. Сиргедас
72'
Замена
Ф. Черных
️️️️
А. Новиковас
72'
69'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Р. Юзепчук
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Сачивко
Пас отдал
В. Лисакович
Замена
М. Бенета
️️️️
Э. Вайткунас
64'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Д. Казлаускас
60'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
59'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Лисакович
Желтая карточка
Д. Казлаускас
57'
57'
Замена
В. Лисакович
️️️️
В. Громыко
57'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
М. Скавыш
Второй тайм
38'
Желтая карточка
М. Эбонг
20'
Желтая карточка
В. Громыко
ГОЛ! 1:0!
А. Новиковас
7'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Маркус Палионис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Гратас Сиргедас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
18
Иван Маевский
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
9
Макс Эбонг
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Никита Наумов
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Денис Лаптев
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
3-2-4-1
12
Шведкаускас
3
Палионис
4
Гирдвайнис
13
Ласицкас
8
Вайткунас
13
Миколюнас
11
Новиковас
11
Сиргедас
16
Шимкус
6
Воробьевас
19
Казлаускас
3-2-2-2-1
1
Хаткевич
13
Золотов
20
Сачивко
4
Мартынович
4
Юзепчук
2
Печенин
18
Маевский
22
Стасевич
10
Громыко
9
Эбонг
11
Скавыш
16
Шимкус
17
Дапкус
17
Дапкус
16
Шимкус
8
Вайткунас
5
Бенета
5
Бенета
8
Вайткунас
11
Сиргедас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
11
Сиргедас
11
Новиковас
10
Черных
10
Черных
11
Новиковас
19
Казлаускас
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
19
Казлаускас
4
Юзепчук
19
Подстрелов
19
Подстрелов
4
Юзепчук
22
Стасевич
10
Бахар
10
Бахар
22
Стасевич
9
Эбонг
9
Хачатурян
9
Хачатурян
9
Эбонг
11
Скавыш
11
Лаптев
11
Лаптев
11
Скавыш
10
Громыко
17
Лисакович
17
Лисакович
10
Громыко
Остались в запасе
Литва
Беларусь
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Вальдас Урбонас
1
Александр Гутор
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Никита Наумов
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Никита Наумов
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Литва - Беларусь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
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