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Расписание матчей
Эстония - Северная Македония
Эстония - Северная Македония: обзор матча 11 октября 2020
Эстония
11.10.2020, воскресенье, 19:00
, группа C2, 3 тур
3 : 3
Завершен
Северная Македония
33'
Р. Саппинен
61'
Р. Саппинен
76'
Ф. Ливак (П)
3'
М. Кууск (АГ)
80'
Г. Пандев
88'
Д. Зайков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Северная Македония
Конец матча
88'
Желтая карточка
Э. Барди
88'
ГОЛ! 3:3!
Д. Зайков
Замена
️️️️
В. Синявский
85'
Замена
М. Айнсалу
️️️️
М. Кяйт
85'
80'
ГОЛ! 3:2!
Г. Пандев
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Ливак
76'
76'
Замена
К. Велкоски
️️️️
А. Трайковски
76'
Замена
В. Стояновски
️️️️
Т. Костадинов
75'
Желтая карточка
С. Спировски
Замена
М. Лепик
️️️️
Р. Саппинен
70'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
К. Васильев
70'
67'
Пенальти не реализован!
А. Трайковски
Желтая карточка
Н. Баранов
66'
64'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Тричковски
64'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Б. Николов
61'
Желтая карточка
С. Ристовски
ГОЛ! 2:1!
Р. Саппинен
61'
46'
Замена
Э. Барди
️️️️
Ф. Хасани
Второй тайм
Желтая карточка
А. Пикк
40'
Замена
П. Марин
️️️️
С. Лутс
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Саппинен
33'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Кууск
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
Главный тренер
Карел Волайд
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Тихомир Костадинов
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
Северная Македония
22
Даниэль Божиновски
ВР
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
АП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
4-5-1
1
Хейн
21
Баранов
2
Кууск
3
Пикк
23
Тенисте
15
Саппинен
13
Крейда
14
Васильев
23
Синявский
13
Лутс
4
Кяйт
4-3-3
12
Шишковски
13
Ристовски
4
Ристевски
5
Зайков
8
Алиоски
18
Костадинов
16
Николов
20
Спировски
11
Хасани
7
Тричковски
9
Трайковски
15
Саппинен
11
Лепик
11
Лепик
15
Саппинен
4
Кяйт
11
Айнсалу
11
Айнсалу
4
Кяйт
14
Васильев
23
Ливак
23
Ливак
14
Васильев
13
Лутс
17
Марин
17
Марин
13
Лутс
18
Костадинов
18
Стояновски
18
Стояновски
18
Костадинов
11
Хасани
10
Барди
10
Барди
11
Хасани
9
Трайковски
19
Велкоски
19
Велкоски
9
Трайковски
16
Николов
10
Пандев
10
Пандев
16
Николов
7
Тричковски
23
Несторовски
23
Несторовски
7
Тричковски
Остались в запасе
Эстония
Северная Македония
22
Артур Котенко
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
12
Матвей Игонен
ВР
7
Георгий Тунев
ЦП
Главный тренер
Карел Волайд
22
Даниэль Божиновски
ВР
14
Дарко Велкоски
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
22
Артур Котенко
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
12
Матвей Игонен
ВР
7
Георгий Тунев
ЦП
Остались в запасе
22
Даниэль Божиновски
ВР
14
Дарко Велкоски
ЦП
Главный тренер
Карел Волайд
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Эстония - Северная Македония
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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