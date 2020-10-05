«Чемпионат»: Сандро Шварц – главный кандидат на пост тренера «Динамо»

Бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц может возглавить московское «Динамо».

По информации источников, знакомых с ситуацией, Шварц является кандидатом спортивного директора бело-голубых Желько Бувача. Последнем местом работы 41-летнего немца был «Майнц», из которого он был уволен в 2019 году.

Ранее заявление об уходе из клуба написал Кирилл Новиков .

. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

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