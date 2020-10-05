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  • «Чемпионат»: Сандро Шварц – главный кандидат на пост тренера «Динамо»

«Чемпионат»: Сандро Шварц – главный кандидат на пост тренера «Динамо»

5 октября 2020, 02:00
10

Бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц может возглавить московское «Динамо».

По информации источников, знакомых с ситуацией, Шварц является кандидатом спортивного директора бело-голубых Желько Бувача. Последнем местом работы 41-летнего немца был «Майнц», из которого он был уволен в 2019 году.

Агент Маньяков: «В «Динамо» точно не будет российского тренера. Пригласят европейца»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Майнц Шварц Сандро
Комментарии (10)
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+50/-50
1601852792
О, это именно то что нужно Динамо. Шварц - спаситель. Берём умного немца за бугром. А свои где???
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mutabor0992
1601853584
А это еще кто???Походу Динама в пердив засобиралось...
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Просто-333
1601865099
Майнц- это та команда, которая из подвала не вылазит? Ну тогда выбор "правильный"
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моэм
1601872466
С появлением нового персонажа в очередной серии мыла "новый тренер Динамо" , сюжет становится ещё более захватывающим...думаю только этим и продиктовано появление некоего Шварца...хотя чем чёрт не шутит , руководство старпёров умеет и не такие кренделя выделывать.
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vladimir-7
1601874953
Для встречи с армейцами Динамо покупает немца.
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Nerlinger
1601880498
Это хорошо! Главное не Бердыев !!! Нето ещё команда заиграет, а так деньги отмыли и ладно, в расее их много, на всех немцев хватит!!!
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Shotlandets86
1601882592
Странный кандидат. Второй Новиков, только без любви к клубу и поработавший уровнем повыше, только с аутсайдером постоянным.
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paracetamol
1601887227
Обделался и год без работы! Может хватит кучк хлама собирать еврохлам?
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zigbert
1601889470
Может быть Кульчий сумеет наладить игру? Вообще частая смена тренеров не идет на пользу любой команде.
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