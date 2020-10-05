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    «Чемпионат»: Сандро Шварц – главный кандидат на пост тренера «Динамо»

    Бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц может возглавить московское «Динамо».

    По информации источников, знакомых с ситуацией, Шварц является кандидатом спортивного директора бело-голубых Желько Бувача. Последнем местом работы 41-летнего немца был «Майнц», из которого он был уволен в 2019 году.

    Агент Маньяков: «В «Динамо» точно не будет российского тренера. Пригласят европейца»

    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2020 02:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101279

      zigbert 5 октября 2020, 12:17

      Может быть Кульчий сумеет наладить игру? Вообще частая смена тренеров не идет на пользу любой команде.

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      Рейтинг: +18257

      paracetamol 5 октября 2020, 11:40

      Обделался и год без работы! Может хватит кучк хлама собирать еврохлам?

      1
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 5 октября 2020, 10:35

      Что за, бл-дь Сандро Шварц, а как же Бердыев???

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 5 октября 2020, 10:23

      Странный кандидат. Второй Новиков, только без любви к клубу и поработавший уровнем повыше, только с аутсайдером постоянным.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 октября 2020, 09:48

      Это хорошо! Главное не Бердыев !!! Нето ещё команда заиграет, а так деньги отмыли и ладно, в расее их много, на всех немцев хватит!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 октября 2020, 08:15

      Для встречи с армейцами Динамо покупает немца.

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      Рейтинг: +2422

      моэм 5 октября 2020, 07:34

      С появлением нового персонажа в очередной серии мыла "новый тренер Динамо" , сюжет становится ещё более захватывающим...думаю только этим и продиктовано появление некоего Шварца...хотя чем чёрт не шутит , руководство старпёров умеет и не такие кренделя выделывать.

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      Рейтинг: +2086

      alll-333 5 октября 2020, 05:31

      Майнц- это та команда, которая из подвала не вылазит? Ну тогда выбор "правильный"

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      Рейтинг: +4302

      mutabor0992 5 октября 2020, 02:19

      А это еще кто???Походу Динама в пердив засобиралось...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 октября 2020, 02:06

      О, это именно то что нужно Динамо. Шварц - спаситель. Берём умного немца за бугром. А свои где???

      -1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > +50/-50 5 октября 2020, 06:33

      Хохлов, Новиков это свои, но свои не значит лучше

      1
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