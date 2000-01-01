Журналист Скира: «Спартак» сделал предложение правому защитнику Скелотто

Типа взять хоть что то? Забесплатно старичка? А как же речи Тедеско о том что на место Зобнина на правом фланге будут брать только футболиста сильнее Романа? Бла-бла-бла..
«Спартак» хочет подписать правого защитника Эсекьеля Скелотто, пишет журналист Николо Скира.
Москвичи уже сделали предложение 31-летнему итальянцу, находящемуся без клуба.
Игроку также предложили контракты «Бешикташ» и «Карагюмрюк», сам Скелотто желал бы вернуться в Серию А.
Футболист известен по выступлениям за «Аталанту», «Интер» и «Кьево», призывался в сборную Италии.