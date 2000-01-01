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    Журналист Скира: «Спартак» сделал предложение правому защитнику Скелотто

    «Спартак» хочет подписать правого защитника Эсекьеля Скелотто, пишет журналист Николо Скира.

    Москвичи уже сделали предложение 31-летнему итальянцу, находящемуся без клуба.

    Игроку также предложили контракты «Бешикташ» и «Карагюмрюк», сам Скелотто желал бы вернуться в Серию А.

    Футболист известен по выступлениям за «Аталанту», «Интер» и «Кьево», призывался в сборную Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +24579

      oyabun 1 час назад

      Типа взять хоть что то? Забесплатно старичка? А как же речи Тедеско о том что на место Зобнина на правом фланге будут брать только футболиста сильнее Романа? Бла-бла-бла..

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      Рейтинг: +10979

      KLIM777 1 час назад

      идиоты если это правда

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      Рейтинг: +18193

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очередной скелет в шкафу у Спартака. Совсем молоденький. (

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      Рейтинг: +10636

      derrik2000 1 час назад

      "Игроку также предложили контракты «Бешикташ» и «Карагюмрюк», сам Скелотто желал бы вернуться в Серию А."

      По моему мнению, пусть там и пылит.

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      Рейтинг: +10636

      derrik2000 1 час назад

      "31-летнему итальянцу, находящемуся без клуба.".

      Это просто "чтобы подешевле, т. е. бесплатно" взять и без всякой ответственности за результат "селекции"?

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      Рейтинг: +3999

      Томик 1 час назад

      Очень распространённое имя, видимо.

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      Рейтинг: +18193

      DOCTOR PENALTY > Томик 1 час назад

      Как для турок все наши бабы Наташки.

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      Рейтинг: +1327

      Romio-xxx 2 часа назад

      Новость уже как 5 минут назад опубликовали,где алармобораты????

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      Рейтинг: +1598

      seth343 > Romio-xxx 1 час назад

      У них наверное любовные утехи))))

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