Журналист Скира: «Спартак» сделал предложение правому защитнику Скелотто

«Спартак» хочет подписать правого защитника Эсекьеля Скелотто, пишет журналист Николо Скира.

Москвичи уже сделали предложение 31-летнему итальянцу, находящемуся без клуба.

Игроку также предложили контракты «Бешикташ» и «Карагюмрюк», сам Скелотто желал бы вернуться в Серию А.

Футболист известен по выступлениям за «Аталанту», «Интер» и «Кьево», призывался в сборную Италии.