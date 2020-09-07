Черчесов: «Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «России 24» высказался об игре вратаря Антона Шунина в матчах с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

«Было две игры, мы четко понимали, кто в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но ситуации были сложные. Никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался, когда били по нашим воротам», – сказал Черчесов.