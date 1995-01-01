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    Черчесов: «Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «России 24» высказался об игре вратаря Антона Шунина в матчах с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

    «Было две игры, мы четко понимали, кто в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но ситуации были сложные. Никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался, когда били по нашим воротам», – сказал Черчесов.

    • Черчесов также объяснил, почему он не выпускал молодых игроков в матчах Лиги наций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2134

      Genz 1 час назад

      Все убедились,что черчесов бревно

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